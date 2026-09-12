Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente TorrellesDiadaAmnistíaSorteo LoteríaCae consumo alcoholCrimen ManresaCeutaColon FagedaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Previsión meteorológica

Tiempo en Catalunya mañana domingo: las temperaturas vuelven a subir y el bochorno regresa a Barcelona

El miércoles llegará un nuevo frente que traerá lluvias a toda la comunidad autónoma

Del ES-Alert a levantar las restricciones: ¿qué falló en la previsión y la gestión de las lluvias en Catalunya?

Hombre hidratándose en Barcelona.

Hombre hidratándose en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya ha vuelto a la estabilidad meteorológica tras unos días de chubascos en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Y es que el pasado miércoles se registraron acumulaciones de más de 50mm de lluvia en sectores del Berguedà, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa, Osona y puntos de Collserola. Por ende, Protecció Civil canceló las clases en algunos municipios y las principales universidades de Barcelona pararon la actividad lectiva.

Sin embargo, el resto de la semana ha avanzado con calma, excepto por alguna precipitación puntual en algún punto del prelitoral.

El tiempo el domingo

Además, las temperaturas han anotado un leve repunte durante el fin de semana, aunque se han mantenido por debajo de los 30ºC en general, excepto en la Catalunya central donde los han superado.

Esta subida continuará el domingo: mañana Catalunya amanecerá con el cielo descubierto en toda su geografía, excepto por la formación de alguna nube en el prelitoral central y norte. Aun así, no se esperan precipitaciones en ningún sector del mapa.

Suben las temperaturas

Tanto las máximas como las mínimas volverán a subir, y los termómetros podrían superar los 30ºC en el interior de Girona, en la Catalunya Central y en las Terres de l'Ebre. Además, en Ponent podrían alcanzar los 33ºC. En la costa central y prelitoral las máximas oscilarán entre los 27 y 30 grados, pero el bochorno regresará a los municipios barcelonenses.

De cara a la semana que viene, llegará un anticiclón que seguirá aumentando las temperaturas. El lunes se esperan ratos de mucho sol y las nubes se limitarán a los Pirineos.

Una nueva borrasca

El tiempo estival regresará al territorio, con el mercurio marcando hasta 32ºC en la costa y prelitoral y 34 en el Vallès (Barcelona), interior de Girona y Prepirineo.

Asimismo, el martes no se descarta llegar a los 40ºC en zonas de Lleida y Tarragona.

Noticias relacionadas

No obstante, el miércoles llegará una borrasca que volverá a hacer descender los termómetros en toda Catalunya. Además, el frente será activo con nuevas lluvias y tormentas repartidas por la geografía catalana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tiempo en Catalunya mañana sábado: jornada con algunos chubascos en Barcelona y parte del litoral y prelitoral
  2. 18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona
  3. Àlex Torío, exprofesor de Matemáticas: 'Están tapando la bajada de nivel, hay alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. ¿Qué reclaman los médicos y qué les ofrece el Ministerio de Sanidad? Las claves del conflicto
  5. Los médicos convocan huelga indefinida nacional a partir del día 28 de octubre
  6. Catalunya está fuera del Informe PISA por hacer 'trampas' y la caída de los alumnos españoles 'no es un accidente de un año', según CSIF
  7. La Diada deja tres víctimas mortales en las carreteras tras una operación salida con más de 541.000 desplazamientos
  8. Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal, en Ceuta

Tiempo en Catalunya mañana domingo: las temperaturas vuelven a subir y el bochorno regresa a Barcelona

Tiempo en Catalunya mañana domingo: las temperaturas vuelven a subir y el bochorno regresa a Barcelona

Tiempo en Catalunya hoy sábado: jornada con algunos chubascos en Barcelona y parte del litoral y prelitoral

Tiempo en Catalunya hoy sábado: jornada con algunos chubascos en Barcelona y parte del litoral y prelitoral

Tiempo en Catalunya hoy viernes: Diada soleada y ligera subida de temperaturas en Barcelona y buena parte del territorio

Tiempo en Catalunya hoy viernes: Diada soleada y ligera subida de temperaturas en Barcelona y buena parte del territorio

Directo | El Meteocat activa un nuevo aviso por intensidad de lluvia después de haber desactivado las alertas

Directo | El Meteocat activa un nuevo aviso por intensidad de lluvia después de haber desactivado las alertas

Protecció Civil suspende clases y restringe la movidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

Protecció Civil suspende clases y restringe la movidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

Tiempo en Catalunya hoy miércoles: avisos por lluvia intensa y clases canceladas en Barcelona

Tiempo en Catalunya hoy miércoles: avisos por lluvia intensa y clases canceladas en Barcelona

Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas el martes por la noche y el miércoles

Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas el martes por la noche y el miércoles

Tiempo en Catalunya hoy martes: último día de calor en Barcelona antes del cambio meteorológico

Tiempo en Catalunya hoy martes: último día de calor en Barcelona antes del cambio meteorológico