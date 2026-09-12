Tiempo en Catalunya mañana domingo: las temperaturas vuelven a subir y el bochorno regresa a Barcelona

Catalunya ha vuelto a la estabilidad meteorológica tras unos días de chubascos en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Y es que el pasado miércoles se registraron acumulaciones de más de 50mm de lluvia en sectores del Berguedà, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa, Osona y puntos de Collserola. Por ende, Protecció Civil canceló las clases en algunos municipios y las principales universidades de Barcelona pararon la actividad lectiva.

Sin embargo, el resto de la semana ha avanzado con calma, excepto por alguna precipitación puntual en algún punto del prelitoral.

El tiempo el domingo

Además, las temperaturas han anotado un leve repunte durante el fin de semana, aunque se han mantenido por debajo de los 30ºC en general, excepto en la Catalunya central donde los han superado.

Esta subida continuará el domingo: mañana Catalunya amanecerá con el cielo descubierto en toda su geografía, excepto por la formación de alguna nube en el prelitoral central y norte. Aun así, no se esperan precipitaciones en ningún sector del mapa.

Suben las temperaturas

Tanto las máximas como las mínimas volverán a subir, y los termómetros podrían superar los 30ºC en el interior de Girona, en la Catalunya Central y en las Terres de l'Ebre. Además, en Ponent podrían alcanzar los 33ºC. En la costa central y prelitoral las máximas oscilarán entre los 27 y 30 grados, pero el bochorno regresará a los municipios barcelonenses.

De cara a la semana que viene, llegará un anticiclón que seguirá aumentando las temperaturas. El lunes se esperan ratos de mucho sol y las nubes se limitarán a los Pirineos.

Una nueva borrasca

El tiempo estival regresará al territorio, con el mercurio marcando hasta 32ºC en la costa y prelitoral y 34 en el Vallès (Barcelona), interior de Girona y Prepirineo.

Asimismo, el martes no se descarta llegar a los 40ºC en zonas de Lleida y Tarragona.

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No obstante, el miércoles llegará una borrasca que volverá a hacer descender los termómetros en toda Catalunya. Además, el frente será activo con nuevas lluvias y tormentas repartidas por la geografía catalana.