Previsión meteorológica
Tiempo en Catalunya mañana sábado: jornada con algunos chubascos en Barcelona y parte del litoral y prelitoral
Se prevén lluvias muy locales e irregulares en el área de Barcelona, el Penedès y el Camp de Tarragona
Tras una Diada de Catalunya soleada en buena parte del territorio, este sábado se esperan algunos chubascos en el litoral y prelitoral de Catalunya antes de que se imponga un anticiclón que dará paso definitivamente a unos días de sol y estabilidad meteorológica.
La mañana de sábado, informa el Servei Meteorològic de Catalunya, empezará con mucha nubosidad en puntos del litoral, el prelitoral y la Catalunya central. Unas nubes que podrán descargar algunos chubascos en puntos del sector central del litoral y prelitoral, es decir, en el Camp de Tarragona, el Penedès y el área de Barcelona.
Las lluvias serán muy locales, de distribución irregular y de corta duración, insiste el Meteocat, pero allí donde descarguen podrán hacerlo con intensidad moderada y dejar acumulaciones abundantes, sobre todo en la cordillera litoral. A lo largo de la tarde, las precipitaciones se irán desplazando hacia el interior de esta misma zona.
Subida de temperaturas
En el resto de Catalunya se espera una jornada más soleada pese a algunos intervalos nubosos. Las temperaturas, pues, seguirán subiendo ligeramente, aunque el ascenso será más marcado a partir de los próximos días.
A partir del domingo ya se impondrá el anticiclón que dejará atrás estas precipitaciones localizadas del sábado. Así, las previsiones a medio plazo indican que el sol será el gran protagonista de las próximas jornadas, con un tiempo muy estable y una temperatura que irá subiendo al menos hasta el martes.
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