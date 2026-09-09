Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat

El TSJC suspende la actividad judicial de este miércoles en las comarcas afectadas por las lluvias

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordado la suspensión de la actividad judicial prevista para este miércoles en las comarcas afectadas por las lluvias.

Lo ha informado en un comunicado este martes después de una reunión de urgencia convocada por su presidenta, Mercè Caso, donde explica que se mantiene la actividad de los juzgados de guardia.

En concreto, se suspende la actividad judicial en los municipios de Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Esplugues, Gavà, El Prat de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Rubí, Cerdanyola del Vallès, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y El Vendrell (Tarragona).