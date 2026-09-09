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Restringidas clases y movilidad
Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat
Catalunya se prepara para la llegada de un frente que dejará precipitaciones intensas y generalizadas en todo el territorio. Ante la previsión meteorológica, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat y ha suspendido las clases de este miércoles en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedés y el Garraf.
Abrimos un hilo informativo para seguir en directo la evolución de las tormentas.
Aviso de tiempo violento
Aviso de tiempo violento del Meteocat en las próximas horas en el Garraf y Baix Llobregat. Además de la lluvia, puede haber granizo, fuertes ráfagas de viento, tormentas...
Prudencia en la movilidad
Protecció Civil insiste en la prudencia en la movilidad ante una jornada que se prevé complicada por las intensas lluvias en diversas comarcas.
El mapa de las lluvias
El Meteocat presenta el mapa de las lluvias en Catalunya.
Empieza el cambio de tiempo
Llega un aire frío, más lluvias intensas.
El TSJC suspende la actividad judicial de este miércoles en las comarcas afectadas por las lluvias
La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordado la suspensión de la actividad judicial prevista para este miércoles en las comarcas afectadas por las lluvias.
Lo ha informado en un comunicado este martes después de una reunión de urgencia convocada por su presidenta, Mercè Caso, donde explica que se mantiene la actividad de los juzgados de guardia.
En concreto, se suspende la actividad judicial en los municipios de Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Esplugues, Gavà, El Prat de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Rubí, Cerdanyola del Vallès, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y El Vendrell (Tarragona).
Protecció Civil advierte también al litoral y prelitoral catalán
"La próxima madrugada y hasta mañana por la tarde, también puede haber lluvias fuertes en las comarcas que limitan con las que se ha enviado la alerta a los móviles, así como el litoral y prelitoral, la Catalunya Central y las comarcas de Girona", han escrito en la red social 'X'.
CC.OO. y UGT piden medidas para proteger a los trabajadores ante el aviso de lluvias en Catalunya
Los sindicatos CC.OO. y UGT han pedido medidas para proteger a los trabajadores ante el aviso de lluvias intensas en Catalunya para este miércoles, especialmente en cuatro comarcas, subrayando la necesidad de aplicar el teletrabajo, según informan en sendos comunicados este martes.
Protecció Civil ha informado de la posibilidad de lluvias intensas este miércoles en las comarca del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès (Barcelona) y Baix Penedès (Tarragona), donde se ha suspendido la actividad educativa en los centros de primaria, secundaria y universidades.
CC.OO. insta a adoptar "medidas extraordinarias de prevención y protección de la población, así como determinadas restricciones y limitaciones de actividades y desplazamientos con el fin de minimizar los riesgos".
Gabriel Ubieto
El Govern recomienda teletrabajar ante el riesgo de lluvias
Las recomendaciones de la Generalitat son precisamente eso, recomendaciones, y no tienen rango de ley, por lo que las empresas no están obligadas a conceder trabajo en remoto de manera automática desde las siete de la mañana a las cinco de la tarde, tal como está configurada la alerta.
La orden de la administración catalana especifica que deben evitarse "los desplazamientos que no sean imprescindibles", según insisten fuentes patronales consultadas, por lo que las personas que tengan su puesto de trabajo en una de estas comarcas o deban desplazarse a través de las mismas para llegar a su empleo no están eximidas automáticamente. No obstante, pueden contactar con su empresa para solicitar, en previsión de afectaciones, ejercer en remoto durante la jornada del miércoles y las compañías, en la medida que su operativa lo permita, deben facilitárselo, según reconocen esas mismas fuentes.
Máxima precaución
Además, desde Protección Civil se ruega la máxima precaución en las comarcas especialmente afectadas por las lluvias y, sobre todo, se recomienda, como es habitual en estos casos, evitar las zonas inundables, los ríos y las rieras, así como no estacionar vehículos en esos espacios debido al riesgo de riadas.
«El objetivo es proteger a las personas», han señalado la consellera Parlón y Santi Segalà, jefe del área de predicción del Meteocat. La afectación, han reiterado, será importante. Desde la Administración ya se ha avisado a los colegios e institutos de las cinco comarcas y a los centros de día para personas mayores.
Granizo en Girona
Las primeras lluvias torrenciales llegan a Girona tras una jornada de calor extremo en el que se han alcanzado 40 grados en La Selva. Vecinos de Porqueres han compartido algunas imágenes con granizo en Porqueres.
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