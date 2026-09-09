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Restringidas clases y movilidad

Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat

Personas cubriéndose de la lluvia con chubasqueros.

Personas cubriéndose de la lluvia con chubasqueros. / Xoán Rey

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Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

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Catalunya se prepara para la llegada de un frente que dejará precipitaciones intensas y generalizadas en todo el territorio. Ante la previsión meteorológica, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat y ha suspendido las clases de este miércoles en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedés y el Garraf.

Mapa de las comarcas con restricciones por riesgo de lluvia intensa en Catalunya.

Abrimos un hilo informativo para seguir en directo la evolución de las tormentas.

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Directo | Catalunya afronta una jornada marcada por lluvias torrenciales en cinco comarcas

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Tiempo en Catalunya hoy miércoles: avisos por lluvia intensa y clases canceladas en Barcelona

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Protecció Civil suspende clases y restringe la movidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

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Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas el martes por la noche y el miércoles

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Tiempo en Catalunya hoy martes: último día de calor en Barcelona antes del cambio meteorológico

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Tiempo en Catalunya hoy lunes: tregua al calor en Barcelona antes del giro meteorológico

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Las máximas superan los 40 grados en Catalunya por tercer día consecutivo

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