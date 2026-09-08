Tiempo en Catalunya mañana miércoles: avisos por lluvia intensa y clases canceladas en Barcelona

Catalunya se encuentra a las puertas de un frente muy activo que traerá precipitaciones a toda la comunidad autónoma. El martes ha sido el último día de bochorno extremo en el territorio: tras unos meses con el mercurio por encima de los 30ºC y con récords por calor sofocante, los valores caerán en picado a partir del miércoles.

De hecho, los primeros días de septiembre han mantenido los termómetros en cifras récord en Catalunya, dando continuidad al verano más caluroso de su historia.

No obstante, de cara a este miércoles se espera un giro radical en la meteorología, ya que llegará una perturbación a la comunidad autónoma que traerá lluvias y tormentas a todo el territorio.

Clases canceladas

Catalunya amanecerá con chubascos en el norte e interior que se irán extendiendo por todo el mapa a medida que avance la jornada.

De hecho, el Meteocat ha activado diferentes avisos alrededor de su geografía debido a la intensidad de las lluvias, que se extenderán hasta las 17h de la tarde. Las comarcas barcelonenses del Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat y Vallès Occidental están en aviso rojo, y los ciudadanos han recibido una alerta ES-Alert de Portecció Civil al móvil instando a la precaución, puesto que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

También se han cancelado las clases y la Generalitat ha activado el plan Inuncat, donde hacen un llamamiento a evitar desplazamientos innecesarios y acogerse al teletrabajo. Asimismo, han cancelado la actividad educativa, deportiva exterior, universitaria y los servicios sanitarios no urgentes en estos puntos.

Rachas de viento

Las comarcas del Barcelonès y del Maresme (Barcelona), además del interior de Girona, están en aviso naranja, y en el interior de Barcelona y Lleida se mantiene el aviso naranja.

Se espera que las tormentas vayan acompañadas de viento con rachas muy fuertes, que podrían llegar a los 100km/h en el litoral de Catalunya. Según la Consellera de Interior, Núria Parlón, se espera que las lluvias sean torrenciales "con un impacto considerable". Durarán desde las 7.00h hasta las 17.00h y las horas de mayor impacto serán entre las 8.00h y las 14.00h.

Las temperaturas podrían bajar hasta 15ºC en zonas del interior y se esperan máximas de menos de 25ºC en todo el litoral barcelonense.

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El temporal será efímero, puesto que el jueves los termómetros volverán a subir en todo el territorio y las lluvias cesarán a primera hora de la mañana.