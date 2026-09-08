En Directo
Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat
Catalunya se prepara para la llegada de un frente que dejará precipitaciones intensas y generalizadas en todo el territorio. Ante la previsión meteorológica, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat y ha suspendido las clases de este miércoles en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedés y el Garraf.
Abrimos un hilo informativo para seguir en directo la evolución de las tormentas.
Alerta por lluvias en Barcelona: estas son las recomendaciones del plan de emergencia municipal
Protecció Civil de Barcelona ha activado el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia de drenaje en fase de alerta. La decisión preventiva llega motivada por la previsión de precipitaciones en la capital catalana a partir de esta noche, una situación que mantiene en guardia los servicios de la ciudad y apela directamente a la prudencia ciudadana.
Con el objetivo de minimizar cualquier posible impacto del agua, el Ayuntamiento ha emitido una serie de recomendaciones esenciales de autoprotección. La preparación comienza en los propios hogares, donde se insta a la población a realizar labores de mantenimiento preventivo como revisar tejados, pararrayos, desagües y bajantes de agua, retirando cualquier acumulación de suciedad o basura que pueda obstruir el paso del agua.
J. G. Albalat
Suspendida la actividad educativa y se restringe la movilidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias
Según las últimas previsiones, a partir de este martes se pueden superar los 20 litros por metros cuadrados en 30 minutos en el norte de la Catalunya Central. Después, las precipitaciones se extenderán por el territorio catalán. Este miércoles está previsto que se alcancen los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en algunos puntos de las cinco comarcas en las que se ha activado el plan Inuncat y en las que se enviará una alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos que residan en ellas.
Las medidas se han tomado tras la reunión del comité técnico del plan Inuncat, del que forman parte la Conselleria de Interior, los Mossos d'Esquadra, los Bombers y otras instituciones, celebrada este martes. A partir de sus conclusiones, se ha firmado una orden para aplicarlas ante las lluvias torrenciales que se esperan durante buena parte del día. El riesgo en las comarcas afectadas, según ha precisado la consellera, es de cinco sobre seis, por lo que se considera extremadamente alto. La reducción de la movilidad, como es lógico, no afectará a los servicios esenciales, como los Bomberos, los Mossos o los servicios de emergencia, ni a los desplazamientos por causas de fuerza mayor.
Protecció Civil envía una alerta ES-Alert a los municipios afectados
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha enviado una aleta ES-Alert a los municipios de l'Alt Penedès, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garraf y Vallès Occidental avisando de las fuertes lluvias que se extenderán hasta las 17.00h de la tarde.
Comunicado oficial de la Generalitat
Ante la previsión de lluvias intensas para este miércoles, la Generalitat ha anunciado medidas especiales en el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, el Baix Penedès y el Alt Penedès.
Entre las 9h y las 17h del miércoles 9 de septiembre se suspende la actividad educativa, universitaria y deportiva en el exterior. También se cancelan los servicios sociales básicos y especializados como la actividad sanitaria no urgente.
Asimismo, piden evitar los desplazamientos no imprescindibles y aplicar le teletrabajo siempre que sea posible.
Avisos activos
El Meteocat amplía las alertas por intensidad de lluvia en varias comarcas de Catalunya.
Tarragona activará esta madrugada de miércoles la fase de alerta del plan por riesgo de inundaciones
La Concejalía de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona activa la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de inundaciones, de acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), basado en las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y en las posibles afectaciones asociadas.
La fase de alerta se activará a partir de la madrugada de mañana, miércoles 9 de septiembre, ante la posibilidad de lluvias de intensidad. Los chubascos podrían ir acompañados de tormenta y, localmente, de granizo o piedra pequeña y fuertes rachas de viento.
La Conselleria de Interior activa el plan de riesgo Inuncat ante la previsión de las fuertes lluvias
La Conselleria de Interior ha activado el plan de riesgo Inuncat ante la previsión de las fuertes lluvias que están previstas para este miércoles y, de esta manera, se suspenden las actividades escolares y universitarias y los deportes en el exterior, a la vez que se reducirá la movilidad, se recomienda el teletrabajo siempre que sea posible en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedés y el Garraf, según ha anunciado este martes la consellera Núria Parlón. Estas restricciones también afectarán a la actividad asistencia que ofrecen los centros de día de personas mayores o con discapacidad y los centros sanitarios que no sean urgentes. Esta medida entrará en vigor de las siete de la mañana a las cinco de la tarde.
Según las últimas previsiones, a partir de martes se pueden superar los 20 litros en 30 minutos en el norte de la Cataluña Central. Miércoles, esta posibilidad se extenderá a casi todo Catalunya y las precipitaciones podrán ser especialmente intensas en la Cataluña Central. Este miércoles está previsto que se lleguen a los 40 litros por metro cuadrados en 30 minutos en algunos puntos de las cinco comarcas en los que activado en plan Inducat y en las que se enviará una alerta de riegos a los móviles de los ciudadanos que residen en las mismas.
Las medidas se han tomado tras la reunión del compité técnico del plan Inducat, que lo compone la Conselleria de Interior, Mossos, Bombers y otras institucioines, que se ha celebrado este martes.
- Cambio de tiempo en Catalunya: caerán las temperaturas y se activan avisos por chubascos ante una 'perturbación repentina
- El primer verano de las balizas V-6 se salda con tres atropellos mortales más en carretera que el año pasado
- Catalunya empieza el curso con huelga y sin paz social: la escuela afronta otro año de tensión
- Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Caos, suciedad, un mechón de pelo en el armario y unas bragas robadas
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 7 de septiembre
- Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas este martes por la noche y el miércoles
- Eva Matsa, profesora, sobre su preocupación con la vuelta al cole: 'Si no te conozco de nada, ¿cómo te voy a dejar a mi hija, que aún no se comunica bien, que es lo que más quiero en este mundo?