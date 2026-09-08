Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CatalunyaBalon oroHuelga profesoresTráfico BarcelonaInforme PISABegoña GómezCaso AndicSecuestro GavàCeutaLeonor universidadLa SéptimaCambio de hora
instagramlinkedin

En Directo

Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat

Vecinos se protegen con paraguas en las calles del barrio de Gràcia de Barcelona.

Vecinos se protegen con paraguas en las calles del barrio de Gràcia de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya se prepara para la llegada de un frente que dejará precipitaciones intensas y generalizadas en todo el territorio. Ante la previsión meteorológica, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat y ha suspendido las clases de este miércoles en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedés y el Garraf.

Mapa de las comarcas con restricciones por riesgo de lluvia intensa en Catalunya.

Abrimos un hilo informativo para seguir en directo la evolución de las tormentas.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio de tiempo en Catalunya: caerán las temperaturas y se activan avisos por chubascos ante una 'perturbación repentina
  2. El primer verano de las balizas V-6 se salda con tres atropellos mortales más en carretera que el año pasado
  3. Catalunya empieza el curso con huelga y sin paz social: la escuela afronta otro año de tensión
  4. Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Caos, suciedad, un mechón de pelo en el armario y unas bragas robadas
  5. La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 7 de septiembre
  6. Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA
  7. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas este martes por la noche y el miércoles
  8. Eva Matsa, profesora, sobre su preocupación con la vuelta al cole: 'Si no te conozco de nada, ¿cómo te voy a dejar a mi hija, que aún no se comunica bien, que es lo que más quiero en este mundo?

Suspendida la actividad educativa y se restringe la movilidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

Suspendida la actividad educativa y se restringe la movilidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

Directo | Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert por el fuerte temporal en Catalunya

Directo | Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert por el fuerte temporal en Catalunya

Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas el martes por la noche y el miércoles

Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas el martes por la noche y el miércoles

Tiempo en Catalunya hoy martes: último día de calor en Barcelona antes del cambio meteorológico

Tiempo en Catalunya hoy martes: último día de calor en Barcelona antes del cambio meteorológico

Tiempo en Catalunya hoy lunes: tregua al calor en Barcelona antes del giro meteorológico

Tiempo en Catalunya hoy lunes: tregua al calor en Barcelona antes del giro meteorológico

Confirmado por el Meteocat: agosto ha roto récords de temperatura en Catalunya

Las máximas superan los 40 grados en Catalunya por tercer día consecutivo

Las máximas superan los 40 grados en Catalunya por tercer día consecutivo

Tiempo en Catalunya hoy domingo: el Meteocat activa nuevos avisos por calor en Barcelona y en el resto de la comunidad autónoma

Tiempo en Catalunya hoy domingo: el Meteocat activa nuevos avisos por calor en Barcelona y en el resto de la comunidad autónoma