Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat

Suspendida la actividad educativa y se restringe la movilidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

Según las últimas previsiones, a partir de este martes se pueden superar los 20 litros por metros cuadrados en 30 minutos en el norte de la Catalunya Central. Después, las precipitaciones se extenderán por el territorio catalán. Este miércoles está previsto que se alcancen los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en algunos puntos de las cinco comarcas en las que se ha activado el plan Inuncat y en las que se enviará una alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos que residan en ellas.

Las medidas se han tomado tras la reunión del comité técnico del plan Inuncat, del que forman parte la Conselleria de Interior, los Mossos d'Esquadra, los Bombers y otras instituciones, celebrada este martes. A partir de sus conclusiones, se ha firmado una orden para aplicarlas ante las lluvias torrenciales que se esperan durante buena parte del día. El riesgo en las comarcas afectadas, según ha precisado la consellera, es de cinco sobre seis, por lo que se considera extremadamente alto. La reducción de la movilidad, como es lógico, no afectará a los servicios esenciales, como los Bomberos, los Mossos o los servicios de emergencia, ni a los desplazamientos por causas de fuerza mayor.

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