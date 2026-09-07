Tiempo en Catalunya mañana martes: último día de calor en Barcelona antes del cambio meteorológico

A pesar del inicio del otoño meteorológico, Catalunya continúa sumida en un tiempo veraniego que está dejando temperaturas por encima de lo normal para esta época del año. Estos días se han batido numerosos récords por calor en distintos puntos del territorio: según el Observatori Fabra de Barcelona, la capital catalana ha registrado su primera noche tórrida para un mes de septiembre con 27,1 grados en algunos barrios.

Además, durante el primer fin de semana del mes se han mantenido activos los avisos por calor, y en algunas zonas se han superado los 40ºC.

Predicción del martes

No obstante, este lunes ha comenzado el descenso generalizado de las temperaturas, que se prolongará hasta finales de semana debido al paso de un frente activo.

De cara al martes, Catalunya amanecerá con el cielo descubierto en el conjunto de su geografía. Sin embargo, a medida que avance la jornada comenzarán a formarse nubes de evolución que dejarán taparán el sol y podrían dejar algún chubasco en el Pirineo. Por ende, en las comarcas del Solsonès (Lleida), Ripollès (Girona) y Berguedà (Barcelona) el Meteocat ha activado el aviso amarillo por intensidad de lluvia en 30 minutos.

A última hora de la tarde comenzarán los chubascos en el prelitoral que continuarán durante el miércoles.

Llega un frente activo

Aun así, a lo largo del martes las temperaturas continuarán siendo elevadas en toda la comunidad autónoma: en el litoral, las máximas se mantendrán entre los 28 y 32 grados, pero en el interior podrían superar los 34ºC y llegar a los 38ºC en zonas de Ponent y las Terres de l'Ebre.

El miércoles llegará un frente muy activo que provocará una caída del mercurio en toda Catalunya. Los valores oscilarán entre los 24ºC y los 29ºC y por la noche se mantendrán por debajo de los 20ºC en todo el territorio.

Vuelta a la normalidad

Las nubes aparecerán desde primera hora y formarán tormentas violentas que se extenderán hasta la noche. Además, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en todo el litoral y prelitoral catalán y en los Pirineos de Lleida. También ha aumentado el aviso a naranja en las comarcas del Solsonès (Lleida), Ripollès (Girona) y Berguedà (Barcelona) y se han sumado las zonas barcelonenses de la Anoia, Bages, Moianès, Lluçanès y Osona.

La tramuntana y el mistral soplarán fuerte, especialmente en l'Alt Empordà (Girona), donde se ha activado el aviso amarillo.

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El tiempo comenzará a estabilizarse el jueves, aunque caerán los últimos resquicios de precipitación, especialmente en Barcelona. Los termómetros continuarán bajando hasta situarse entre los 22 y 28 grados, pero volverán a subir de cara al fin de semana.