Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas el martes por la noche y el miércoles

Protecció Civil ha activado este lunes por la tarde la alerta del plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) ante la previsión de lluvias intensas a partir del martes por la noche y, principalmente, durante el miércoles, tanto por la mañana como por la tarde, en gran parte del territorio.

Los chubascos irán acompañados de tormentas y es posible que también de granizo y de algunas rachas fuertes o muy fuertes de viento, según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). A partir del martes por la noche, se puede superar el umbral de intensidad de lluvia de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas del norte de la Catalunya Central.

Lluvias generalizadas el miércoles

A partir de la madrugada del miércoles, el episodio se extenderá a casi todo el territorio, especialmente desde la mañana y hasta la noche en las comarcas de la Catalunya Central. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el litoral y prelitoral central y sur.

A lo largo de la mañana aparecerán en otros puntos de Catalunya, preferentemente en el Pirineo, Prepirineo, Catalunya Central y el resto del prelitoral. Al final del día quedarán restringidos a puntos del sector central del litoral y prelitoral.

Además, durante la mañana del miércoles se podrá superar el umbral de intensidad de lluvia de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas del Alt Penedès, Baix Penedès y Garraf. No se descarta superar el umbral de intensidad de lluvia de 60 litros por metro cuadrado en 3 horas en las comarcas del Pirineo y Prepirineo oriental, la Catalunya Central, la Plana de Vic y el prelitoral y litoral central y sur.

Alerta por calor intenso en Girona

Meteocat también ha informado de un aviso por calor intenso mañana, martes 8, por la tarde, en el tercio nordeste de Catalunya. Las temperaturas serán más elevadas en las comarcas del Alt Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany y la Selva.

Además, el plan Procicat por fuerte oleaje se encuentra en situación de prealerta debido a la previsión de olas superiores a 2,5 metros el miércoles. Estas comenzarán por la mañana en el Alt Empordà y se extenderán al Baix Empordà desde el mediodía y hasta la noche.

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Por último, Protecció Civil mantiene en alerta el plan especial de emergencias por incendios forestales de Cataluña (Infocat), de acuerdo con la previsión de riesgo de incendio forestal. El nivel de riesgo se reduce a dos municipios de la Terra Alta (Arnes y Horta de Sant Joan) en el nivel 4 del Plan Alfa, y a 316 municipios en el nivel 3.