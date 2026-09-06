Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tributo Metropolitano BarcelonaLeonor universidadSeatManuel PimentelCeutaManresaViajes ImsersoAitana BonmatíArnau vive aislado en la montañaBombero ayudó a que naciera
instagramlinkedin

Cambio climático

Confirmado por el Meteocat: agosto ha roto récords de temperatura en Catalunya

La institución ha anotado anomalías mensuales de más de 3,5ºC

Un otoño más lluvioso y con riesgo de danas: "La temperatura del agua es un ingrediente que complica aún más las cosas"

Una subida de temperaturas pone fin al verano más cálido de la serie histórica

Un chico con una tabla de surf en las duchas de la playa de la Barceloneta.

Un chico con una tabla de surf en las duchas de la playa de la Barceloneta. / Belén González / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El cambio climático está causando estragos a escala mundial: los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. Además, en algunas regiones los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, mientras que en otras se registran olas de calor y sequías.

Fenómenos como El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, tiene un 69% de probabilidad de ser el más fuerte desde que hay registros, según advierte la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos. Para los países en su zona de impacto, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, aunque también "lluvias y posibles inundaciones" en el sur del país norteamericano.

La temperatura del mar

Además, como indica la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a lo largo de este otoño se esperan precipitaciones más fuertes y más danas en todo el Mediterráneo, debido a las altas temperaturas que ha alcanzado el mar durante el verano.

La temperatura máxima histórica registrada en la boya de Puertos del Estado del mar de Barcelona ha rozado los 30ºC durante los picos de calor del verano.

Pero esto no es todo, en condiciones normales, la temperatura superficial del Mediterráneo suele descender al finalizar agosto, pero tras un verano de récord en España, los valores del litoral continuarán subiendo a lo largo de los primeros días del mes.

El mes más cálido

Y es que agosto se ha posicionado en Catalunya como el mes más cálido desde que se tienen registros. Según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), por segundo mes consecutivo se han registrado valores récord en la comunidad autónoma: el octavo mes del año ha experimentado anomalías mensuales de más de 3,5ºC en puntos de la Catalunya Central, litoral y prelitoral.

Recalcan que el mes ha superado con creces los registros de 2003 y 2002, y en zonas de Barcelona como el Maresme o el Baix Llobregat la anomalía térmica ha sido de 3,6ºC y de 3,9ºC en Osona.

Es más, relatan que esta anomalía ha sido fruto de una dorsal anticiclónica persistente que afectó al Mediterráneo.

El calor continúa

Según datos del Observatori Fabra de Barcelona, aunque en la capital catalana sea el segundo agosto más cálido de la serie, por debajo del de 2003, tampoco se ha salvado del calor extremo: se han registrado 76 días con máximas por encima de los 30ºC, 43 de los cuales fueron consecutivos del 19 de junio al 31 de julio, y hasta el 20 de agosto únicamente un día el mercurio bajó de los 30ºC.

En cuanto a las lluvias, agosto ha presentado una distribución irregular de precipitación: el mes ha sido muy lluvioso en zonas del litoral de Tarragona y en el Prepirineo y Pirineo Occidental, donde han llegado a registrar tormentas y aguaceros.

Noticias relacionadas

De momento, parece que el mes de septiembre continúa en la misma línea, con los termómetros al alza y la mirada puesta en los fenómenos meteorológicos que pueden derivar del aumento de las temperaturas marítimas.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Catalunya subasta 21 pisos e inmuebles procedentes de herencias intestadas: 'Lo recaudado revertirá en la sociedad
  3. El padre de la niña fallecida en Alzira (Valencia): 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
  4. La nueva ley de residuos de Catalunya no obligará a implantar el puerta a puerta ni los contenedores inteligentes hasta 2030
  5. LISTA | Estos son los 21 pisos e inmuebles sin heredero legal que subasta Catalunya
  6. Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y comprobar números del Sorteo Extraordinario de Septiembre
  7. Un hombre de unos 40 años muere ahogado tras saltar de un ferry entre Cambrils y Salou
  8. Última hora del asesinato en Manresa, en directo: detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, investigación del crimen y funeral de la víctima

Confirmado por el Meteocat: agosto ha roto récords de temperatura en Catalunya

Las máximas superan los 40 grados en Catalunya por tercer día consecutivo

Las máximas superan los 40 grados en Catalunya por tercer día consecutivo

Tiempo en Catalunya hoy domingo: el Meteocat activa nuevos avisos por calor en Barcelona y en el resto de la comunidad autónoma

Tiempo en Catalunya hoy domingo: el Meteocat activa nuevos avisos por calor en Barcelona y en el resto de la comunidad autónoma

Barcelona vuelve a batir el récord histórico de calor de septiembre al superar los 35 grados este sábado

Barcelona vuelve a batir el récord histórico de calor de septiembre al superar los 35 grados este sábado

Tiempo en Catalunya hoy sábado: avisos por calor en Barcelona y el resto de la comunidad autónoma

Tiempo en Catalunya hoy sábado: avisos por calor en Barcelona y el resto de la comunidad autónoma

Activada la alerta por calor intenso en Catalunya, que se alargará todo el fin de semana

Activada la alerta por calor intenso en Catalunya, que se alargará todo el fin de semana

Tiempo en Catalunya hoy viernes: vuelve el calor de pleno verano con temperaturas máximas de 40 grados en algunas zonas

Tiempo en Catalunya hoy viernes: vuelve el calor de pleno verano con temperaturas máximas de 40 grados en algunas zonas

Tiempo en Catalunya hoy jueves: el calor aprieta con temperaturas de más de 30 grados en Barcelona y hasta 38 en puntos de Lleida

Tiempo en Catalunya hoy jueves: el calor aprieta con temperaturas de más de 30 grados en Barcelona y hasta 38 en puntos de Lleida