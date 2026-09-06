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Previsión meteorológica

Tiempo en Catalunya hoy lunes: tregua al calor en Barcelona antes del giro meteorológico

El mercurio tocará fondo y las máximas rondarán por debajo de los 30ºC en general

Las máximas superan los 40 grados en Catalunya por tercer día consecutivo

Barcelona vuelve a batir el récord histórico de calor de septiembre al superar los 35 grados este sábado

Ola de calor en Barcelona.

Ola de calor en Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

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Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
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Catalunya continúa batiendo récords por altas temperaturas, aunque el calor tiene los días contados en la comunidad autónoma. El pasado sábado, el Observatori Fabra de Barcelona anotó 35,5ºC en el municipio, la temperatura máxima más alta para el noveno mes del año desde que se tienen registros. Asimismo, la ciudad ha registrado 27,1 ºC durante la madrugada, lo que supone la primera noche tórrida jamás documentada en un mes de septiembre.

Sin embargo, hay buenas noticias para los amantes del frío, ya que a partir de este lunes el mercurio comenzará a bajar de forma progresiva.

Predicción del lunes

Catalunya amanecerá el lunes con el cielo despejado en toda la geografía y con el sol y el calor aún presentes. Las mínimas oscilarán entre los 22 y los 25 grados en el litoral de Barcelona y Tarragona y en el Pirineo podría quedar por debajo de los 15ºC. Las máximas seguirán siendo altas, entre los 35 y 38 grados en el interior y los 30ºC y 34ºC en la costa y Pirineos, pero por el momento el Meteocat ha desactivado los avisos por calor.

El viento soplará flojo en conjunto, lo que aumentará la sensación de bochorno en el territorio. A partir del mediodía podría soplar de forma moderada en el litoral y prelitoral sur y central, aunque las noches tórridas seguirán sin marcharse de Barcelona.

Llegan las lluvias

De cara al martes se esperan pocos cambios, pero por la tarde las nubes comenzarán a cubrir el mapa catalán, los valores bajarán y podría caer alguna llovizna aislada en el Pirineo y en el prelitoral central.

El miércoles llegará un frente que dará un giro radical a la meteorología. El mercurio tocará fondo y las máximas rondarán por debajo de los 30ºC en general. Es más, se formarán tormentas violentas y aguaceros en las comarcas de Girona y Barcelona, debido al choque entre las masas frías y calientes en la atmósfera.

No se descartan lluvias torrenciales en el litoral hasta la tarde, cuando comenzarán a abrirse claros en el cielo.

Vuelta a la normalidad

El frente continuará en Catalunya durante el jueves, la Tramuntana y el Mistral soplarán con fuerza y las nubes seguirán cubriendo el territorio en un ambiente de pleno otoño. No se descartan nuevas precipitaciones, pero serán mucho más débiles que las del día anterior.

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El tiempo volverá a estabilizarse el viernes, coincidiendo con la Diada de Catalunya, regresarán los ratos de sol y se espera una ligera subida de los termómetros, perfecta para disfrutar del día festivo.

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