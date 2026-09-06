Altas temperaturas
Las máximas superan los 40 grados en Catalunya por tercer día consecutivo
El calor es especialmente intenso este domingo en puntos de Ponent y de las Terres de l'Ebre
Barcelona vuelve a batir el récord histórico de calor de septiembre al superar los 35 grados este sábado
El calor excepcional de septiembre no remite y las máximas han vuelto a superar los 40 ºC en Catalunya por tercer día consecutivo. El calor es especialmente intenso este domingo en puntos de Ponent y de las Terres de l'Ebre.
A las 13.30 horas, destacan los 40,2 ºC de El Montmell, los 40,1 ºC del pantano de Siurana y también de Torroja del Priorat, los 39,4 ºC de Cardona o los 39,2 ºC de L'Espluga de Francolí, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià son las cinco comarcas con el riesgo más alto por calor intenso. Las temperaturas excepcionalmente altas se mantendrán hasta el martes y a partir del miércoles se prevé un descenso notable de los termómetros.
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