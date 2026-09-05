Tiempo en Catalunya hoy domingo: el Meteocat activa nuevos avisos por calor en Barcelona y en el resto de la comunidad autónoma

Catalunya continúa sumida en un clima de calor extremo que ha hecho saltar las alarmas de los meteorólogos. De hecho, a pesar del inicio del otoño meteorológico el pasado 1 de septiembre, lo cierto es que la comunidad autónoma sigue batiendo récords por calor extremo: según el Observatori Fabra de Barcelona, el pasado sábado se superaron los 35ºC en la ciudad, una cifra que no se había alcanzado en Barcelona desde que comenzaron los registros en 1914.

Con el dato de hoy, los últimos cuatro días se colocan en el podio de los más calurosos para un mes de septiembre.

El tiempo del domingo

Además, el verano de 2026 se ha posicionado como el más cálido jamás registrado en Catalunya. Las temperaturas en el territorio han anotado una anomalía térmica del 3,0ºC en más del 80% de Catalunya. Además, en algunas zonas como el Pirineo Occidental, la plana de Vic y otros puntos del interior, la anomalía ha superado los 4,0ºC.

De cara a hoy domingo, se espera que el tiempo siga en la misma línea: las mínimas se mantendrán similares, pero las máximas volverán a subir, especialmente en las Terres de l'Ebre y la Catalunya Central, donde los valores oscilarán entre los 38ºC y los 40ºC.

El cielo se mantendrá despejado en general, aunque a partir del mediodía podrían llegar algunas nubes de evolución que comenzarán en el litoral y se extenderán hasta Ponent.

Cambio drástico

Aun así, el Meteocat ha activado el aviso naranja en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Priorat y el aviso amarillo en todo el sur y centro del territorio. En poblaciones como Lleida, las máximas se situarán entre 8 y 10 grados por encima de la media climática para un més de septiembre. Además, los Agents Rurals de Catalunya mantienen el nivel de alerta máxima por incendios en 34 municipios y el nivel alto en 356.

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La semana que viene comenzará con un tiempo soleado y con temperaturas altas, pero comenzarán a bajar a medida que avancen los días. Es más, de cara al miércoles llegará un cambio de tiempo causado por un frente que se acerca desde el noroeste. Por ende, los valores descenderán de forma marcada en todo el territorio, y dejará precipitaciones en muchos puntos de Catalunya.