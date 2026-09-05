Catalunya vive la noche más cálida registrada en un mes de septiembre

El calor no cesa en Catalunya. Cerrado ya el verano meteorológico de 2026, el más cálido desde que hay registros, las altas temperaturas siguen siendo de récord en este inicio de septiembre inédito. Esta noche de viernes a sábado ha sido la más cálida registrada en un mes de septiembre en el conjunto de Catalunya desde que hay registros, destacando los 28,5 °C de mínima en Portbou y los 27,1 °C en el Observatori Fabra de Barcelona.

Los valores registrados en Barcelona son totalmente inéditos, siendo la primera noche tórrida de la capital en un mes de septiembre. Habrá que esperar hasta que termine la jornada para conocer la temperatura mínima definitiva de este 5 de septiembre que apunta a récord. Hasta ahora, la mínima diaria más elevada en un mes de septiembre en toda la serie climática 1914-2026 es de 24,8 °C, registrados el 9 de septiembre de 1966.

También se ha vivido una noche tórrida, con valores superiores a los 25 °C, en el Montmell (26,1 °C ), Dosrius (26 °C), Mataró (25,4 °C), La Panadella (25,5 °C) y Badalona (25,1 °C), según las cifras de las estaciones del Servei Meterològic de Catalunya (Meteocat) a las 5 horas de la madrugada de este sábado.

Treinta grados a las once de la noche

Ayer viernes, de hecho, se vivió el día de septiembre más caluroso en Catalunya desde que hay datos, con récords en 77 de las 128 estaciones de la red de Meteocat, con más de viente años de antigüedead.

A las once de la noche aún se superaban los treinta grados en puntos de las comarcas del Alt Empordà, Ribera d'Ebre y Segrià. Según Meteocat, era necesario subir hasta los 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar para encontrar a esa hora todos los valores de Catalunya por debajo de los veinte grados.

Así, en Lleida anotaron a medianoche 29 grados; en Gandesa, 28; en Barcelona, 27; y en Banyoles, también 27.

Alerta por calor intenso

Protecció Civil ha actualizado este sábado la alerta por episodio de calor intenso activado el viernes tras una jornada de temperaturas que también fue de récord. En Vinebre se alcanzó una máxima de 42,5 grados, cifra también inédita en un mes de septiembre.

La alerta se alargará así durante todo el fin de semana, con calor generalizado en toda Catalunya este sábado y aviso naranja para las comarcas tarraconenses de Priorat, Ribera d'Ebre y Baix Ebre. La calor intensa, especialmente acusada en la provincia de Lleida, hará que los termómetros pueden volver a situarse en los 40 grados.

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Según las predicciones, se espera que las temperaturas comiencen a bajar lentamente el lunes.