Previsión meteorológica
Tiempo en Catalunya mañana sábado: avisos por calor en Barcelona y el resto de la comunidad autónoma
Se pueden superar los 40ºC en distintos puntos del territorio
Activada la alerta por calor intenso en Catalunya, que se alargará todo el fin de semana
Lo confirma el Meteocat: agosto se ha posicionado como el mes más cálido registrado en Catalunya
Catalunya sigue batiendo récords por calor extremo: según el Observatori Fabra de Barcelona, con apenas cuatro días de septiembre ya se han anotado valores más altos de lo habitual para esta época del año. Y es que este viernes se han alcanzado los 34,1ºC en Barcelona, superando así el dato más alto anotado el 25 de septiembre de 1983, con 33ºC.
Esta situación continúa tras un verano que ya ha sido el más cálido jamás registrado: como indica el Meteocat, la temperatura media del conjunto del territorio durante los meses de junio, julio y agosto ha presentado una anomalía de 3,0ºC en más del 80% de Catalunya. Además, en algunas zonas como el Pirineo Occidental, la plana de Vic y otros puntos del interior, la anomalía ha superado los 4,0ºC.
El calor no cesa
Además, el calor seguirá durante esta semana: este viernes el Meteocat ha activado diversos avisos amarillos por las altas temperaturas en el territorio, así como naranjas en las comarcas de Segrià (Lleida), Ribera d'Ebre (Tarragona) y Priorat (Tarragona), donde se han rondado los 40ºC.
Lejos de dar un respiro, la masa de aire cálido se intensificará durante el sábado: el Servei Meteorològic de Catalunya ha extendido el aviso amarillo a las demarcaciones de Girona, Barcelona, Catalunya Central y Lleida, donde se podrían a superar los 40ºC. También habrá avisos en comarcas del Pallars Jussà, Alt Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Terra Alta y Ribera d'Ebre.
Avisos activos
El calor continuará a lo largo del domingo: según la institución, las máximas continuarán subiendo en gran parte de la geografía y los avisos se extenderán por todas las comarcas excepto en las siguientes, donde el mercurio será más llevadero:
- Montsià (Tarragona).
- Selva (Girona).
- Gironès (Girona).
- Baix Empordà (Girona).
- Pla de l'Estany (Girona).
- Garrotxa (Girona).
- Alt Empordà (Girona).
- Vall d'Aran (Lleida).
- Alta Ribagorça (Lleida).
- Pallars Sobirà (Lleida).
- Alt Urgell (Lleida).
- Cerdanya (Lleida y Girona).
El viento soplará flojo en conjunto y no se esperan precipitaciones en ningún punto de la comunidad autónoma.
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