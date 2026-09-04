Activada la alerta por calor intenso en Catalunya, que se alargará todo el fin de semana

Catalunya está batiendo récords históricos por calor: como señala el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), agosto ha sido el mes más cálido registrado en la comunidad autónoma, con anomalías mensuales de más de 3,5ºC en puntos como la Catalunya Central.

Además, el verano meteorológico de 2026 ya es el más caluroso registrado en Catalunya, según el Meteocat. La media de junio, julio y agosto ha batido récords en todo el territorio. La temperatura ha quedado 3,0ºC por encima de la media habitual (1991-2020) en más del 80% de la comunidad, un desfase que llega a superar los 4,0 °C en el Pirineo occidental, la plana de Vic y otros puntos del interior.

Avisos por calor

Es más, con apenas cuatro días desde el inicio de septiembre, el mes está anotando temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año: en Barcelona, el Observatori Fabra este viernes ha registrado en la ciudad una temperatura de 34,1ºC, superior a la del récord de los 33,6ºC consignados el pasado miércoles, hace tan sólo 48 horas. Hasta este año, el dato más elevado se situaba el 25 de septiembre del 1983: 33ºC.

De hecho, Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes la alerta del plan Procicat ante la llegada de un episodio de calor intenso que se producirá en Catalunya de forma generalizada y que se alargará todo el fin de semana, informa en un comunicado.

Las comarcas más afectadas

Según ha informado el Meteocat, a partir de este viernes a mediodía hasta la noche las comarcas con avisos amarillos activos son las de la Catalunya Central, Baix Llobregat (Barcelona), Baix Ebre y Terra Alta, ambas en Tarragona. También se mantiene el aviso naranja en las comarcas de Segrià (Lleida), Priorat y Ribera d'Ebre (Tarragona).

A partir del sábado el calor continuará en las demarcaciones de Girona, Barcelona, Catalunya Central y Lleida. También habrá avisos en comarcas del Pallars Jussà, Alt Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Terra Alta y Ribera d'Ebre.

El domingo por la tarde se añadirán a la previsión las comarcas de Tarragona y Terres de L'Ebre, y el aviso amarillo cubrirá casi toda la geografía.

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Además, las elevadas temperaturas coinciden con una situación de peligro elevado de incendio forestal en diversos puntos de Catalunya.