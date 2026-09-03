Tiempo en Catalunya mañana viernes: vuelve el calor de pleno verano con temperaturas máximas de 40 grados en algunas zonas

Si eres de los que aguardaban con ilusión la llegada de septiembre para que el calor empezara a aflojar, aún te va a tocar esperar un tiempo. La culpa la tiene una dorsal anticiclónica que ya ha llegado a Catalunya y que hará subir las temperaturas hasta registros propios de pleno agosto en los próximos días.

De entrada, mañana viernes las temperaturas mínimas serán bastante parecidas a las de la noche anterior. Amanecerá con predominio del cielo soleado, que se extenderá durante gran parte de la jornada.

A partir del mediodía crecerán algunas nubes en el sector oriental del Pirineo, aunque es improbable que dejen lluvias, según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Termómetros disparados

La subida de las temperaturas se dejará notar sobre todo por la tarde, hasta el punto de que alcanzarán los 40 grados en puntos de las comarcas de Lleida y en la zona del Ebro. El resto del territorio no se librará de este intenso calor, con máximas de 37 o 38 grados en muchas zonas del interior de Catalunya.

Todo ello dejará una sensación de pleno verano, pese a encontrarnos ya a principios de septiembre. Cara a las próximas jornadas, se mantendrá ese intenso calor y el ambiente soleado, con algunas nubes en el Pirineo que aumentarán el domingo.