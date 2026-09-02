Lo confirma el Meteocat: agosto se ha posicionado como el mes más cálido registrado en Catalunya

El cambio climático está causando estragos a escala mundial: los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. Además, en algunas regiones los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, mientras que en otras se registran olas de calor y sequías.

Fenómenos como El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, tiene un 69% de probabilidad de ser el más fuerte desde que hay registros, según advierte la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos. Para los países en su zona de impacto, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, aunque también "lluvias y posibles inundaciones" en el sur del país norteamericano.

La temperatura del mar

Además, como indica la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a lo largo de este otoño se esperan precipitaciones más fuertes y más danas en todo el Mediterráneo, debido a las altas temperaturas que ha alcanzado el mar durante el verano.

La temperatura máxima histórica registrada en la boya de Puertos del Estado del mar de Barcelona ha rozado los 30ºC durante los picos de calor del verano.

Pero esto no es todo, en condiciones normales, la temperatura superficial del Mediterráneo suele descender al finalizar agosto, pero tras un verano de récord en España, los valores del litoral continuarán subiendo a lo largo de los primeros días del mes.

El mes más cálido

Y es que agosto se ha posicionado en Catalunya como el mes más cálido desde que se tienen registros. Según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), por segundo mes consecutivo se han registrado valores récord en la comunidad autónoma: el octavo mes del año ha experimentado anomalías mensuales de más de 3,5ºC en puntos de la Catalunya Central, litoral y prelitoral.

Recalcan que el mes ha superado con creces los registros de 2003 y 2002, y en zonas de Barcelona como el Maresme o el Baix Llobregat la anomalía térmica ha sido de 3,6ºC y de 3,9ºC en Osona.

Es más, relatan que esta anomalía ha sido fruto de una dorsal anticiclónica persistente que afectó al Mediterráneo.

El calor continúa

Según datos del Observatori Fabra de Barcelona, aunque en la capital catalana sea el segundo agosto más cálido de la serie, por debajo del de 2003, tampoco se ha salvado del calor extremo: se han registrado 76 días con máximas por encima de los 30ºC, 43 de los cuales fueron consecutivos del 19 de junio al 31 de julio, y hasta el 20 de agosto únicamente un día el mercurio bajó de los 30ºC.

En cuanto a las lluvias, agosto ha presentado una distribución irregular de precipitación: el mes ha sido muy lluvioso en zonas del litoral de Tarragona y en el Prepirineo y Pirineo Occidental, donde han llegado a registrar tormentas y aguaceros.

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De momento, parece que el mes de septiembre continúa en la misma línea, con los termómetros al alza y la mirada puesta en los fenómenos meteorológicos que pueden derivar del aumento de las temperaturas marítimas.