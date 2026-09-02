Tiempo en Catalunya mañana jueves: el calor aprieta con temperaturas de más de 30 grados en Barcelona y hasta 38 en puntos de Lleida

Si estos primeros días de septiembre dudas entre mantener solo la ropa de verano a mano o recurrir ya a la de otoño, puedes posponer el cambio de armario para más adelante. El calendario avanza, pero a la situación meteorológica le cuesta dejar atrás el tiempo estival.

Septiembre es un mes de transición hacia jornadas más templadas, si bien este año el cambio aún se hará esperar. De entrada, esta semana se mantendrá el tiempo muy cálido.

Temperaturas más altas

Mañana jueves la situación estará condicionada por una dorsal anticiclónica que empieza a imponerse sobre Catalunya y que se mantendrá, como mínimo, hasta finales de semana. Esta configuración favorecerá un ascenso de las temperaturas que tendrá continuidad durante los próximos días, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Las primeras horas del día estarán marcadas por un tiempo muy tranquilo en gran parte del territorio. "Habrá cielo despejado en buena parte del país y un ambiente soleado", aunque con algunas excepciones en los extremos norte y sur, precisa el Meteocat.

Pocas nubes

En el tercio sur aparecerán estratos bajos capaces de dejar más nubes durante la mañana. Esta situación será especialmente visible en las Terres de l'Ebre. En el tercio norte, algunos sectores tendrán el cielo parcialmente cubierto por nubes finas.

La ligera nubosidad de primera hora irá perdiendo protagonismo con el avance de la jornada. A partir del mediodía, el ambiente despejado será claramente dominante en Catalunya y el sol ganará terreno prácticamente en todas las comarcas.

Durante la segunda mitad del día también crecerán algunas nubes de evolución en el sector oriental del Pirineo, aunque es improbable que dejen lluvia.

Claves de la jornada

Las claves de la previsión para mañana son:

Cielo despejado en gran parte de Catalunya desde primera hora.

en gran parte de Catalunya desde primera hora. Nubes bajas matinales en el tercio sur, especialmente en las Terres de l'Ebre.

Algunas nubes altas y finas en sectores del tercio norte.

Predominio general del sol desde el mediodía.

desde el mediodía. Temperaturas máximas entre los 30 y los 35 grados en general, con picos de hasta 38 grados.

Más calor en las comarcas de Lleida

El otro gran protagonista de la jornada será el termómetro. El aumento de las temperaturas llevará las máximas hasta los 36 grados en buena parte de las comarcas de Lleida, donde puede haber picos de hasta 38 grados.

Fuera de esos puntos especialmente cálidos del oeste de Catalunya, las temperaturas serán elevadas en general. La previsión sitúa las máximas diurnas entre los 30 y los 35 grados en la ciudad de Barcelona y buena parte del territorio, confirmando así el ascenso térmico asociado a la dorsal anticiclónica.

Fin de semana cálido

Cara a los días siguientes no se esperan grandes cambios en el patrón atmosférico. El Meteocat prevé que continúe el ambiente soleado, acompañado por el crecimiento de algunas nubes a partir del mediodía en puntos del Pirineo y con temperaturas que seguirán siendo altas.

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Esta situación podría mantenerse, como mínimo, hasta el fin de semana. A partir de entonces aumenta la incertidumbre sobre la evolución térmica y los modelos ofrecen escenarios menos precisos.