Tiempo en Catalunya hoy miércoles: Calor en Barcelona y nueva subida de las temperaturas en la comunidad autónoma

Catalunya afronta un principio de mes caluroso y con temperaturas al alza. Tras un final de agosto con valores por debajo de los 30ºC en general, septiembre ha arrancado con un nuevo repunte de los termómetros, a pesar de coincidir con el inicio del otoño meteorológico.

Aun así, como señala el Meteocat, agosto ha sido el mes más cálido registrado en la comunidad autónoma, con anomalías mensuales de más de 3,5ºC en puntos como la Catalunya Central.

A pesar de estos últimos días de tregua climática, el pasado martes el calor ha sido el protagonista de la jornada en gran parte del territorio catalán. En las zonas de Ponent, las máximas han sobrepasado los 33ºC, y en el litoral central el bochorno se ha dejado notar a lo largo del día.

Vuelven las noches tropicales

De cara a este miércoles, se espera una nueva subida generalizada de las temperaturas, causada por la influencia de dorsal anticiclónica de las Azores. El sol estará presente durante todo el día excepto por el paso de algún intervalo nuboso en las Terres de l'Ebre y en el Pirineo Oriental, donde podría caer alguna precipitación puntual.

Pese a esto, los valores seguirán ascendiendo y las máximas oscilarán entre los 29ºC y los 34ºC, aunque en algunos puntos se podrían superar incluso los 37ºC. Además, el viento soplará flojo durante todo el día, favoreciendo la sensación de calor. Asimismo, las noches tropicales regresarán al litoral de Barcelona y Tarragona, por lo que costará conciliar el sueño.

Un otoño con más lluvias

Y es que, después de que este verano se haya registrado como el más cálido de la historia en Catalunya, según los análisis del Meteocat, se espera que el otoño siga en la misma línea. Los primeros escenarios para septiembre, octubre y noviembre apuntan a una estación más calurosa de lo normal, pero también más húmeda.

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Las zonas del Mediterráneo podrían registrar durante estos meses más precipitaciones de las habituales para esta época. Además, se espera que puedan caer lluvias torrenciales y que se formen danas debido a las altas temperaturas que el mar ha registrado durante todo el verano.