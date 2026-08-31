Tiempo en Catalunya hoy martes: Barcelona afronta una nueva jornada de bochorno

A pesar del fin del verano meteorológico este martes 1 de septiembre, los termómetros en Catalunya continúan por encima de los 30ºC en muchos puntos de la comunidad autónoma. Y es que, tras un fin de semana de tranquilidad atmosférica y noches más frescas, los valores han registrado un nuevo repunte durante el comienzo de la semana.

De hecho, según los últimos datos compartidos por el Observatori Fabra de Barcelona, este verano se ha catalogado como el más cálido en la ciudad desde que se tienen registros. Como indican, entre julio y agosto se han contabilizado 76 días con temperaturas que han superado los 30ºC y 43 de ellos han sido consecutivos.

Además, recalcan que este año los meses de abril y julio también se han posicionado como los más calurosos desde el comienzo de las observaciones oficiales.

Temperaturas al alza

Asimismo, el calor continuará durante este septiembre: Catalunya comenzará el primer día del mes bajo la influencia de dorsal anticiclónica de las Azores que favorecerá una nueva subida de los valores. En conjunto, las máximas rondarán los 30ºC, pero podrían superarse en algunos puntos del Pirineo y de Ponent.

Según el Meteocat, en la costa de Barcelona y Tarragona se espera una jornada de sol y bochorno con noches tropicales e, incluso, tórridas en algunas ubicaciones. Por el contrario, en el interior de la comunidad autónoma las nubes cubrirán el cielo durante todo el día. Es más, por la mañana podrían desarrollarse algunas precipitaciones en el tercio sur, pero serán de poca intensidad y acumularán cantidades poco abundantes de agua.

Se esperan lluvias

El viento soplará flojo en general, aunque se registrarán rachas puntualmente fuertes en el prelitoral sur y en Ponent.

A partir del mediodía, empezarán a desarrollarse nubes grises en el Pirineo y en el Prepirineo que podrían dejar algún chubasco en estos sectores. En general, serán de magnitud débil pero podrían ir acompañadas de tormenta y granizo.

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Aun así, los termómetros seguirán subiendo hasta el fin de semana, cuando alcanzarán su punto más álgido.