Previsión meteorológica
Tiempo en Catalunya mañana lunes: bajan las temperaturas y vuelven las tormentas a estas zonas
El sol seguirá predominando en gran parte del territorio
Una subida de temperaturas pone fin al verano más cálido de la serie histórica
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El último fin de semana de agosto ha estado marcado por el ambiente cálido y soleado en buena parte de Catalunya, aunque las temperaturas todavía han sido más frescas durante las madrugadas en algunas zonas del interior y el Pirineo. Con el inicio de la nueva semana, el tiempo cambiará ligeramente, ya que un repunte de la inestabilidad irá acompañado de un descenso transitorio de las temperaturas, especialmente a partir de la tarde.
La mañana del lunes será bastante soleada en conjunto, aunque habrá algunas nubes bajas en el litoral y el litoral central que se extenderán hasta el Camp de Tarragona. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, con registros de entre 22 y 25 grados en la costa y de 15 a 20 grados en el interior, mientras que no se descarta que de forma puntual todavía puedan bajar de los 10 grados en algunos valles del Pirineo.
Bajan las temperaturas
Por la tarde, el sol seguirá predominando en gran parte del territorio, aunque aumentará la nubosidad en el prelitoral sur y el Pirineo. En esta última zona crecerán nubes de evolución que dejarán algún chubasco o tormenta en el sector oriental de la cordillera, mientras que tampoco se descarta de forma puntual alguna precipitación en el prelitoral norte.
Las temperaturas máximas bajarán tímidamente y no superarán los 35 grados en el interior. En la costa y el Pirineo se situarán entre los 28 y los 32 grados, aunque la sensación de bochorno será más marcada a orillas del mar.
Siguen las lluvias
La inestabilidad se mantendrá durante los próximos días, ya que hasta el miércoles se repetirán los chubascos de tarde en el Pirineo y el martes alguno podría llegar también a las Terres de l'Ebre. En cambio, el jueves se impondrá el sol en todas partes.
En cuanto a las temperaturas, el martes todavía se mantendrán los valores habituales para la época del año, pero a partir del miércoles comenzarán un marcado ascenso que se prolongará hasta el fin de semana.
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