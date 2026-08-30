Una subida de temperaturas pone fin al verano más cálido de la serie histórica

Tras el paso de una borrasca que ha desplomado los termómetros en la mitad oeste peninsular, las temperaturas han subido este fin de semana en la mayoría del país, poniendo fin a un verano meteorológico que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) será el más cálido de la serie histórica.

A un día de que acabe el 'verano meteorológico' (del 1 junio al 31 de agosto), la Aemet cree que es "prácticamente seguro" que el verano supere en 2,5 ºC el promedio del promedio de referencia 1991-2020.

El segundo más cálido fue el pasado

El segundo verano más cálido fue el pasado, con 2,2 ºC por encima de la media, y el tercero, el de 2022, que rebasó la temperatura media en 2,1 ºC, precisa la Aemet en su cuenta de X.

Este año, desde mediados de mayo, las temperaturas han sido claramente superiores a las normales, salvo en breves periodos a principios de junio, finales de julio y otro periodo algo más largo a finales de agosto, apunta la Aemet.

Este fin de semana, después de unos días en que media España (en el oeste y la zona centro) los termómetros hayan marcado entre 7 y 13 ºC por debajo de lo normal -Madrid registró una máxima de 21,4 ºC el jueves-, las temperaturas subirán en gran parte del país.

El tiempo este domingo

Este domingo se mantiene la situación anticiclónica con cielos despejados en la mayor parte de España, salvo en Galicia y el área cantábrica, donde se esperan precipitaciones débiles, como en Canarias, donde la Aemet prevé intervalos nubosos en el norte de las islas y alguna precipitación débil en La Palma.

Las temperaturas aumentarán de forma ligera o moderada en la mayor parte de la península y solo se prevén descensos en el Cantábrico para el caso de las máximas y en el oeste de Galicia para las mínimas. Mañana soleada en toda Catalunya, sólo con algunas nubes bajas entre el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de Andalucía así como localmente en interiores del este peninsular, sin descartar Mallorca y nuevamente se darán noches tropicales que no bajarán de los 20 grados, en el Mediterráneo y puntos del Guadalquivir.

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Las máximas para mañana se esperan en Córdoba (37 grados), Granada, Zaragoza, y Sevilla (36), seguidas de Jaén, Murcia, Teruel y Lleida (35), y las mínimas en Soria, Palencia, Lugo, Burgos y León (12 grados).