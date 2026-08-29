Tiempo en Catalunya mañana domingo: El sol se impone y las temperaturas remontan

El tiempo encara los últimos días de agosto con cambios a la vista. Después de un descenso de las temperaturas, el ambiente se recuperará este fin de semana, aunque el inicio de la próxima semana traerá de nuevo cierta inestabilidad y un descenso transitorio del termómetro. Entre el lunes y el martes, la llegada de un frente hará aumentar la inestabilidad en Catalunya.

Antes de ese cambio, este domingo estará marcado por el sol y por una ligera recuperación de las temperaturas. La madrugada todavía será fresca o fría en el interior y el Pirineo, mientras que en la costa central el ambiente será más suave.

Tiempo soleado

Durante las primeras horas podrán aparecer algunas nubes bajas en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, pero se disiparán con el paso de las horas. En los valles pirenaicos, la temperatura mínima podrá volver a quedar por debajo de los 10 grados y rondará los 15 grados en el interior. En la costa central no se bajará de los 20 grados, con mínimas de entre 22 y 25 grados de forma puntual en Barcelona.

Por la tarde continuará el tiempo soleado en todo el territorio. En el extremo norte del Pirineo podrán crecer algunas nubes de evolución, aunque no dejarán precipitaciones.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en todas partes. En el Pirineo y la costa se moverán entre los 28 y los 31 grados, mientras que en los puntos más cálidos del interior podrán alcanzar entre 33 y 35 grados. En el litoral podría regresar además el bochorno.

Un nuevo frente

El inicio de la semana traerá cambios. El lunes todavía se mantendrá el ambiente soleado a primeras horas, pero regresarán los chubascos de tarde al Pirineo. El martes, estas precipitaciones podrían llegar también a las Terres de l'Ebre.

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La llegada del frente hará aumentar la inestabilidad y provocará un descenso transitorio de las temperaturas. Sin embargo, a partir del miércoles, el termómetro volverá a iniciar un ascenso progresivo.