Tiempo en Catalunya mañana sábado: La madrugada será distinta y el sol marcará una jornada con calor moderado y sin bochorno

Si estás pendiente del tiempo para organizar tus planes del fin de semana, la previsión meteorológica te trae buenas noticias. El pronóstico para estos días es muy favorable, con sol y calor moderado, lejos de las temperaturas extremas de no hace tanto.

El final de agosto son unas fechas en las que pequeños descensos de temperatura pueden notarse especialmente durante la noche y a primera hora. Por eso, más allá de las máximas, conviene prestar atención a cómo evolucionan las mínimas y a la sensación ambiental durante las primeras horas de la jornada.

Madrugada más fresca

Mañana sábado, 29 de agosto, el día comenzará con un ambiente más fresco, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 15 grados en gran parte del interior y únicamente superarán los 20 grados en la costa central. "La madrugada será más fresca", resume el organismo.

Este descenso térmico vendrá acompañado además por una menor sensación de humedad. La previsión subraya que aflojará el bochorno, de manera que la madrugada se presenta más agradable que las de días atrás.

Cielos radiantes

Con el avance de las horas, el panorama estará marcado por la estabilidad y los cielos despejados. "Por la mañana dominará el sol en todas partes, con un cielo radiante prácticamente sin ninguna nube", destaca la previsión, dibujando así un comienzo de jornada con muy poca nubosidad.

La tarde mantendrá la misma tónica en casi toda Catalunya. El ambiente continuará soleado, aunque aparecerán algunas nubes de evolución en el Pirineo y también en la mitad sur del prelitoral, sin previsión de lluvias.

Cambios en las temperaturas máximas

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, aunque la evolución será diferente según la zona. En el Pirineo se moverán entre los 27 y los 30 grados, mientras que en las comarcas del interior podrán alcanzarse valores de 32 o 33 grados. En la costa, por el contrario, las máximas bajarán y difícilmente llegarán a los 30 grados.

Las principales claves de la previsión para mañana sábado son:

Mínimas alrededor de 15 grados en gran parte del interior.

en gran parte del interior. Valores nocturnos superiores a 20 grados únicamente en la costa central.

únicamente en la costa central. Desaparición de la sensación de bochorno por la baja humedad.

por la baja humedad. Cielos despejados durante la mañana y gran parte del día.

durante la mañana y gran parte del día. Algunas nubes por la tarde en el Pirineo y el sur del prelitoral.

y el sur del prelitoral. Máximas de hasta 32 o 33 grados en puntos del interior.

Contraste en los termómetros

El contraste térmico será, por tanto, uno de los elementos destacados de la jornada. Después de una madrugada agradable, las temperaturas volverán a subir durante el día, especialmente en las comarcas del interior, donde se registrarán los valores máximos más elevados previstos para el sábado.

En la costa la situación será distinta, ya que las temperaturas diurnas experimentarán un ligero descenso. El Pirineo quedará en una franja intermedia, con máximas previstas de entre 27 y 30 grados y algunas nubes de evolución durante la tarde.

Amenaza de polvo sahariano

Cara al domingo, la estabilidad continuará dominando el tiempo. Se espera otra jornada soleada, aunque podrán aparecer algunas nubes en el Pirineo y en la costa sur. Además, la temperatura experimentará un repunte transitorio antes de los cambios previstos para el comienzo de la semana.

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A principios de la próxima semana seguirá predominando el ambiente soleado, pero regresarán los chubascos de tarde al Pirineo y las temperaturas bajarán. La previsión advierte de otro elemento del que habrá que estar pendientes: "A partir del martes, nos podrá afectar una nueva entrada de polvo sahariano".