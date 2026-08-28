El guiño del destino a Dolly Parton: la insólita coincidencia en la lista oficial de tormentas del Atlántico

La tormenta tropical Dolly, la cuarta de la temporada de huracanes de este año, se ha formado este jueves sobre el Atlántico central y va avanzando hacia el oeste a 39 kilómetros por hora. No obstante, por ahora no supone una amenaza para las zonas costeras, ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos y reproducido EFE.

Dolly presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y se encuentra a unos 2.505 kilómetros al este de las Islas de Sotavento (frente a la costa norte de Venezuela).

"No podemos controlar el viento, pero podemos ajustar las velas"

El nombre de la tormenta ha coincidido precisamente con la muerte este martes de la popular cantante Dolly Parton. Sin embargo, se trata de una coincidencia fortuita, pues los listados de nombres de tormentas son fijados de antemano por el NHC, que se publicaron el pasado mes de mayo.

Dolly Parton, la reina del country, intérprete de éxitos como 'I Will Always Love You' y 'Jolene', falleció a sus 80 años debido a un cáncer. Su muerte ha provocado una profunda tristeza a personalidades de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, su país de origen.

Una de las frases célebres de la artista tiene especial relevancia y sentido en este contexto: "No podemos controlar el viento, pero podemos ajustar las velas", y la Gestión de Emergencias de Carolina del Norte la ha recordado en redes sociales. Además, añade: "Si bien nos genera sentimientos encontrados que la próxima tormenta de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 se llame 'Dolly', tal vez podamos ayudar a un vecino, un amigo o un ser querido a prepararse en casa. Quizás compremos algunos artículos para su kit de emergencia. Quizás simplemente brindemos ánimo y apoyo. Ella sin duda lo hizo".

La tormenta Dolly, la cuarta de la temporada

En este sentido, el NHC prevé que la actual tormenta Dolly mantenga su movimiento hacia el oeste durante los próximos días y se aproxime a las Antillas Menores este fin de semana. Aunque se pronostica que se debilite hasta convertirse en una onda tropical antes de llegar a las islas, el organismo ha advertido que las lluvias intensas de Dolly pueden producir inundaciones repentinas y podrían afectar a las Islas Sotavento por la noche del sábado hasta el domingo, con posibles impactos en las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española el domingo y el lunes.

Este temporal es el cuarto de la temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó el 1 de junio. Llega después de Arthur, Bertha y Cristóbal, esta última formada el pasado 12 de agosto. Al publicar la lista, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anticipó un pronóstico menos intenso que en años anteriores debido, en parte, a la presencia El Niño. Asimismo, estimó que esta temporada atlántica de 2026, que finaliza el 30 de noviembre y el período de mayor actividad suele concentrarse entre agosto y octubre, tendría entre ocho y 14 tormentas con nombre. De estas, entre tres y seis podrían transformarse en huracanes y entre uno y tres podrían alcanzar categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson.