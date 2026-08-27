Tiempo en Catalunya mañana viernes: la alerta por calor nocturno precede a un día más soleado y con temperaturas máximas a la baja

Si mañana tienes planes al aire libre, conviene que tengas en cuenta que a finales de agosto todavía pueden darse jornadas con un ambiente plenamente veraniego en Catalunya. Estas fechas acostumbran a mantener el calor como uno de los grandes protagonistas, aunque el avance de la temporada también empieza a introducir cambios entre la noche, la mañana y las horas centrales del día.

El tiempo de los últimos días del mes obliga así a mirar no solo las temperaturas máximas, sino también cómo se comporta el termómetro durante la madrugada y qué papel juegan las nubes. La situación puede variar de unas zonas a otras y hacer que la sensación térmica sea muy distinta entre la costa, el interior y el Pirineo.

Ambiente veraniego

Mañana viernes continuará el ambiente de verano, aunque sin temperaturas extremas, y la estabilidad dominará tanto a corto como a medio plazo, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). No se esperan precipitaciones, por lo que el tiempo estará marcado fundamentalmente por el calor, algunas nubes y amplios periodos de sol.

La madrugada se presenta como uno de los momentos más destacados de la jornada. El Meteocat pronostica que "será más calurosa", debido al paso de bandas de nubes altas y medias que dificultarán el descenso de las temperaturas, especialmente en las zonas próximas a la costa.

Esta situación ha llevado a activar un aviso por calor nocturno en áreas del litoral y el prelitoral. La zona afectada se extiende desde el Baix Camp hasta el Empordà e incluye los dos Vallès y el Penedès.

Sol y nubes por la mañana

Durante la mañana aparecerán diferencias claras según la zona. El Pirineo disfrutará de tiempo soleado, mientras que en el interior podrán verse algunas nubes altas. En cambio, en el litoral y el prelitoral la nubosidad todavía será algo más compacta durante las primeras horas del día.

Estas son las principales claves del tiempo de mañana viernes:

Pirineo: mañana soleada y crecimiento de nubes de evolución por la tarde en el sector occidental.

mañana soleada y crecimiento de nubes de evolución por la tarde en el sector occidental. Interior: presencia de algunas nubes altas durante la mañana y predominio del sol por la tarde.

presencia de algunas nubes altas durante la mañana y predominio del sol por la tarde. Litoral y prelitoral: nubosidad algo densa a primera hora, con una madrugada especialmente cálida.

nubosidad algo densa a primera hora, con una madrugada especialmente cálida. Empordà: posibilidad de que persistan algunas nubes bajas por la tarde.

Tarde más despejada

El tiempo tenderá a despejarse con el paso de las horas. Por la tarde, aunque todavía habrá algunas nubes, el sol dominará en prácticamente todo el territorio. Las excepciones se concentrarán en el Empordà, donde podrán mantenerse nubes bajas, y en el Pirineo occidental, donde crecerán nubarrones de evolución.

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado, con valores que difícilmente superarán los 31 grados en el interior. En la costa los registros serán en general más elevados y podrán alcanzar los 34 grados.

La temperatura mínima del día llegará al final de la jornada. Una masa de aire más seco entrará desde el oeste y contribuirá también a reducir la sensación de bochorno, de modo que el ambiente tenderá a ser menos húmedo conforme avance la jornada.

Fin de semana

Cara al fin de semana no se esperan grandes cambios. El sol se impondrá en gran parte de Catalunya, aunque todavía podrán aparecer algunas nubes en el Pirineo. La situación prevista para el lunes será bastante similar.

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En cuanto a las temperaturas, el Meteocat prevé un ligero ascenso entre el sábado y el domingo. El lunes se produciría un descenso transitorio y posteriormente podría comenzar una nueva subida, con lo que el ambiente veraniego se mantendría durante las próximas jornadas.