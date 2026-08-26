Tiempo en Catalunya mañana jueves: una borrasca aumenta la inestabilidad con más nubes en la costa y activa avisos por fuerte viento

Si mañana tienes planes al aire libre en Catalunya, conviene seguir con atención la evolución del cielo en este tramo final de agosto. El verano continúa marcando el ritmo y estas fechas todavía pueden ofrecer un tiempo muy distinto según el momento del día y el punto del territorio en el que te encuentres.

A estas alturas de la estación, las horas centrales mantienen un claro ambiente estival, mientras las madrugadas empiezan a dejar sensaciones diferentes en algunas zonas. Agosto se acerca a su recta final con días que combinan calor, nubes, viento y episodios puntuales de inestabilidad.

Madrugada fresca

Mañana jueves, Catalunya seguirá bajo un ambiente plenamente veraniego, con temperaturas habituales para esta época del año tanto en superficie como en altura, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La aproximación de una borrasca favorecerá, sin embargo, un ligero aumento de la inestabilidad que se prolongará hasta el viernes.

Las primeras horas del día dejarán valores relativamente contenidos. "La madrugada será fresca", indica la previsión, con temperaturas mínimas inferiores a los 20 grados en el interior. En la costa no se alcanzarán los 25 grados durante la noche, salvo en la ciudad de Barcelona.

Sol en el Pirineo, nubes en el resto

Durante la mañana aparecerán diferencias claras entre unas zonas y otras. El Pirineo disfrutará de un cielo soleado, mientras que en el interior podrán circular algunas nubes altas. El panorama será más cubierto en el litoral y el prelitoral, donde la nubosidad tendrá mayor presencia y podrá llegar a ocultar bastante el sol en puntos del Camp de Tarragona.

El paso de las horas reforzará ese contraste territorial. El Meteocat anticipa que "habrá dualidad de tiempo por la tarde": las nubes continuarán siendo más abundantes cerca de la costa y podrían llegar a tapar el sol en la mitad norte, mientras que en la depresión central habrá claros. Además, en el Pirineo occidental podría llegar algún chubasco procedente del Pirineo de Huesca, acompañado de tormenta y barro.

Temperaturas más altas

Las temperaturas máximas subirán ligeramente. En el litoral se moverán alrededor de los 32 grados, mientras que en el interior de Catalunya el termómetro podrá alcanzar valores de entre 34 y 36 grados. Se tratará, por tanto, de una jornada cálida, especialmente lejos de la costa.

Estas serán las claves de la jornada:

Madrugada: mínimas por debajo de 20 grados en el interior y de 25 grados en buena parte de la costa.

mínimas por debajo de 20 grados en el interior y de 25 grados en buena parte de la costa. Mañana: sol en el Pirineo y algunas nubes altas en zonas interiores.

sol en el Pirineo y algunas nubes altas en zonas interiores. Tarde: más nubes junto a la costa y claros en la depresión central.

más nubes junto a la costa y claros en la depresión central. Pirineo occidental: posibilidad de algún chubasco con tormenta y barro.

posibilidad de algún chubasco con tormenta y barro. Temperaturas máximas: alrededor de 32 grados en la costa y entre 34 y 36 grados en el interior.

Vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Otro de los elementos destacados de mañana será el viento en las zonas de montaña. En las cotas altas del Pirineo se reforzará el flujo de componente sur y las rachas podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora, una intensidad suficientemente elevada como para mantener la atención en estas áreas.

Ante esta situación, se ha activado un aviso por viento que afecta al Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça y el Vall d'Aran. Es en estas comarcas pirenaicas donde se esperan las rachas más fuertes.

El fin de semana, más calor

El viernes todavía podrá escaparse algún chubasco en el extremo oriental de Catalunya. A la vez, la temperatura experimentará un ligero descenso, dentro de un escenario que todavía mantendrá algunos restos de la inestabilidad asociada a la situación de estos días.

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Cara al fin de semana, el sol acabará imponiéndose en buena parte de Catalunya y únicamente quedará alguna nube en el Pirineo. El cambio más destacado estará en los termómetros: las temperaturas iniciarán un ascenso progresivo después del pequeño descenso previsto para el viernes.