¿Qué es un meteotsunami? Así se desata el extraño fenómeno que ha sorprendido a Xàbia, Santa Pola y otros puntos de la costa valenciana

Un meteotsunami ha sorprendido en los últimos días a la costa valenciana con variaciones del nivel del mar muy alejadas de lo habitual: en Gandia, por ejemplo, la variación fue de 70 centímetros en apenas cinco minutos. El extraño fenómeno también se ha dejado notar en Xàbia, Santa Pola y otros puntos del litoral de la Comunidad Valenciana

Fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han explicado que se trata de un "fenómeno marítimo raro". "El primer elemento presente para que se generen estos avances del mar en playas, al igual que en puertos y bahías, es la generación de ondas gravitatorias atmosféricas que producen movimientos verticales que hacen variar la presión atmosférica al nivel del mar", detalla el organismo.

Ni movimientos sísmicos ni mareas

Un meteotsunami, también conocido en el Mediterráneo como resaca o 'rissaga', se genera por esos cambios de presión. En su origen, por tanto, no se encuentran movimientos sísmicos ni mareas astronómicas.

Este fenómeno meteorológico costero provoca una variación muy fuerte de la pleamar, que es el momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura dentro del ciclo de las mareas.

Al producirse esa subida y bajada brusca del nivel del mar en muy poco tiempo (minutos o, incluso, segundos), y si además de brusca es intensa, pueden producirse destrozos en los barcos que están amarrados e inundaciones en las infraestructuras portuarias.

Precedente en Menorca

Las características de un puerto son claves para que un meteotsunami o 'rissaga' se desencadene. Por ejemplo, la configuración del puerto menorquín de Ciutadella es especialmente favorable por su bocana orientada hacia el sudoeste y su forma alargada y estrecha.

La última gran 'rissaga' en Ciutadella, la más importante en 20 años, se produjo el 15 de junio de 2006, con oscilaciones de hasta cuatro metros que provocaron desperfectos en numerosas embarcaciones.