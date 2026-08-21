Tiempo en Catalunya hoy viernes 21 de agosto: el Meteocat alerta de lluvias muy intensas al final del día

La previsión del tiempo de hoy viernes te obligará a estar pendiente del cielo en todo momento del día. Catalunya encara una jornada en la que la atmósfera se mostrará más movida después de unos días propios de pleno agosto, con el calor todavía muy presente.

Estos cambios no son extraños en la segunda quincena del mes, en que pueden alternarse jornadas tranquilas con tormentas y tiempo violento. Hoy será uno de esos días en los que la inestabilidad irá ganando protagonismo a medida que avance la jornada, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Lluvia desde primera hora

La confluencia de la inestabilidad procedente del sur y una vaguada llegada desde el Atlántico favorecerá este viernes un cambio de tiempo, con descenso de la temperatura, chubascos y tormentas.

Desde la madrugada habrá lluvias, que pueden ir acompañadas de tiempo violento, y a primera hora de la mañana todavía puede quedar algún chubasco en el cuadrante nordeste.

Después, a media mañana está prevista la formación de una nueva línea de convergencia que volverá a activar las precipitaciones en zonas del interior del cuadrante nordeste de Catalunya.

Ya por la tarde, las lluvias irán cambiando de ubicación. Los chubascos se desplazarán hacia otros puntos del este del territorio y también podrán afectar al Pirineo y al Prelitoral.

Cuidado en la Costa Daurada esta tarde-noche

El momento más intenso llegará a partir de la tarde-noche. La línea de convergencia se situará alrededor de la Costa Daurada y será allí donde se concentrará la parte más adversa. Será "el plato fuerte del episodio, con lluvia muy intensa cara a la noche del viernes al sábado", subraya el Meteocat.

La evolución del tiempo prevista para hoy puede resumirse en estos puntos:

Madrugada: chubascos y tormentas avanzando hacia el este.

chubascos y tormentas avanzando hacia el este. Primera hora de la mañana: posibilidad de algún chubasco todavía en el nordeste.

posibilidad de algún chubasco todavía en el nordeste. Media mañana: nuevos chubascos en el interior del cuadrante nordeste.

nuevos chubascos en el interior del cuadrante nordeste. Tarde: extensión de las precipitaciones hacia otros puntos de la mitad este, el Pirineo y el Prelitoral.

extensión de las precipitaciones hacia otros puntos de la mitad este, el Pirineo y el Prelitoral. Tarde-noche: aumento de la atención sobre el litoral sur.

aumento de la atención sobre el litoral sur. Noche: lluvias potencialmente muy intensas en el entorno de la Costa Daurada.

Ante esta previsión, el Meteocat ha emitido distintos avisos de peligro por intensidad de precipitación y tiempo violento. Una parte afecta durante la tarde a comarcas de la mitad este, coincidiendo con la extensión de los chubascos desde las áreas interiores del nordeste hacia otras zonas.

La mayor atención, sin embargo, estará puesta en el tramo final del viernes. El propio servicio meteorológico destaca que "lo más importante es el aviso que afecta al litoral sur y especialmente a la Costa Daurada a partir de la tarde-noche", coincidiendo con el desplazamiento de la línea de convergencia hacia esa zona.

Continuidad de las precipitaciones

El episodio tendrá continuidad mañana sábado. La previsión mantiene una situación de lluvia, especialmente en el este de Catalunya, y también apunta a un descenso de la temperatura, prolongando así el cambio de tiempo iniciado hoy.

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Más adelante, la situación volverá a cambiar. Cara al domingo y al lunes, las temperaturas se recuperarán, aunque la inestabilidad no desaparecerá por completo: el Meteocat sitúa especialmente para el lunes un nuevo foco de atención en el cuadrante noroccidental de Catalunya.