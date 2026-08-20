Tiempo en Catalunya hoy jueves: cambio brusco con tormentas y descenso de temperaturas tras el calor a primera hora

Si hoy tienes planes al aire libre en Catalunya, conviene que estés pendiente del cielo porque la segunda mitad de la semana llega con cambios. Después de varios meses con temperaturas por encima de lo habitual, la situación atmosférica comienza a evolucionar hacia un escenario más inestable.

La jornada de hoy jueves todavía arrancará con calor en algunas zonas, después de una noche especialmente cálida en puntos del litoral, pero el ambiente irá transformándose con el paso de las horas. Las nubes tendrán cada vez más protagonismo y la llegada de precipitaciones condicionará la segunda mitad de la jornada.

Bolsa de aire frío

La previsión para hoy jueves, 20 de agosto, viene marcada por un brusco cambio de tiempo, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Un pequeño embolsamiento de aire frío en altura procedente del sur de la Península avanzará hacia Catalunya, al mismo tiempo que una vaguada atlántica intentará cruzar el territorio. El resultado será una progresiva bajada de las temperaturas y un aumento de las lluvias.

Antes de que ese cambio se haga evidente, las primeras horas todavía estarán marcadas por el calor. De hecho, el Meteocat mantiene un aviso de calor nocturno en la mitad sur del litoral y también un aviso de calor durante la mañana en la zona de la Costa Daurada, pese a la presencia de algo de viento de mistral.

Hoy por la mañana predominará el cielo muy nuboso, con nubes altas y medias desplazándose desde el suroeste hacia el nordeste. Estas nubes incluso podrían dejar alguna llovizna débil, mientras también aparecerán nubes bajas en sectores de la costa central.

Lluvias desde primera hora en el Pirineo y Prepirineo

La lluvia empezará a hacerse notar desde primera hora en áreas de montaña. El Pirineo y el Prepirineo occidental podrán registrar algunos chubascos durante la mañana, anticipando una tarde en la que la inestabilidad crecerá de forma más clara.

A medida que avance el día se producirá el giro más importante de la jornada. El Meteocat lo anuncia con claridad: "Por la tarde cambiaremos las nubes por la lluvia". Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y, de manera local, de fenómenos de tiempo violento.

Tormentas en el norte de Girona

Las principales claves de la previsión para la segunda mitad del día son:

Tormentas en el norte de las comarcas de Girona.

en el norte de las comarcas de Girona. Posibles fenómenos de tiempo violento asociados a algunos chubascos.

asociados a algunos chubascos. Nuevas tormentas hacia la tarde-noche en el Pirineo y el Prepirineo occidental.

hacia la tarde-noche en el Pirineo y el Prepirineo occidental. Posible llegada de una banda de precipitación a las comarcas del sur de Catalunya.

Descenso progresivo de las temperaturas.

Avisos por intensidad de lluvia en las zonas con mayor riesgo.

El norte de Girona será una de las áreas con mayor inestabilidad durante la tarde. La posibilidad de chubascos tormentosos ha llevado al organismo meteorológico a activar un aviso por intensidad de lluvia en estas comarcas.

Más avanzada la jornada, el foco de las tormentas se desplazará hacia el Pirineo y el Prepirineo occidental. En estas zonas, el aviso por intensidad de lluvia se concentra especialmente hacia el atardecer, coincidiendo con el momento en que las precipitaciones podrían ganar fuerza.

Bajada de los termómetros

El cambio también tendrá consecuencias sobre los termómetros. Después del calor todavía presente durante la madrugada y la mañana, "la temperatura, en general, empezará a bajar", un descenso asociado a la entrada de aire más frío en altura y al aumento de la inestabilidad.

Noticias relacionadas

La jornada terminará así con una situación muy diferente a la de sus primeras horas. El aumento de los chubascos y las tormentas abrirá una fase meteorológica más inestable y, durante la noche del jueves al viernes, puede formarse frente a la costa catalana una nueva línea de precipitaciones.