El calor no afloja en Catalunya, pero las temperaturas bajarán a partir del viernes

El calor nocturno apenas ha dado tregua en buena parte de Catalunya. Este miércoles ha comenzado sin que la temperatura mínima haya bajado de los 10°C en ningún punto del territorio y con registros especialmente altos junto al mar. Además, en casi todo el litoral central y sur, los termómetros se han mantenido por encima de los 25 °C, una situación que también se ha dado de forma más puntual en la costa norte. En pleno centro de Barcelona, el Raval marcaba 27,8 °C a las seis de la mañana.

Antes de que las temperaturas se relajen tendrán que pasar dos días al menos. Durante este miércoles y el jueves la previsión indica que las máximas superen los 35 grados en muchos puntos de Catalunya. En cambio, a partir del viernes estas aflojarán. Los modelos apuntan a una bajada clara de las temperaturas que se prolongaría durante la próxima semana, con valores ya más próximos a los habituales.

Según la previsión meteorológica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura mínima hoy subirá aún más de manera ligera, sin embargo esta será similar o ligeramente más baja en puntos de la Catalunya central y al noreste. El calor azotará sobre todo al Pla de Lleida y en el interior de las Terres de l'Ebre, donde se pueden alcanzar los 40 grados. Además, se mantiene el aviso por calor intensa en las comarcas del suroeste del territorio y algunos puntos del litoral y centro como el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Bages y Anoia.

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Los chubascos serán probables de manera muy débil en el Pirineu y Prepirineo, aunque serán más frecuentes en el sector occidental a la zona a partir del final de la tarde, cuando localmente podrán ser algo más intensos e ir acompañados de tormenta. Tampoco se descarta que lleguen a otros puntos del tercio oeste de la comunidad.