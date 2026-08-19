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El calor no afloja en Catalunya, pero las temperaturas bajarán a partir del viernes
Las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 25°C en la costa este miércoles y jueves, con máximas que superarán los 35 grados
El calor nocturno apenas ha dado tregua en buena parte de Catalunya. Este miércoles ha comenzado sin que la temperatura mínima haya bajado de los 10°C en ningún punto del territorio y con registros especialmente altos junto al mar. Además, en casi todo el litoral central y sur, los termómetros se han mantenido por encima de los 25 °C, una situación que también se ha dado de forma más puntual en la costa norte. En pleno centro de Barcelona, el Raval marcaba 27,8 °C a las seis de la mañana.
Antes de que las temperaturas se relajen tendrán que pasar dos días al menos. Durante este miércoles y el jueves la previsión indica que las máximas superen los 35 grados en muchos puntos de Catalunya. En cambio, a partir del viernes estas aflojarán. Los modelos apuntan a una bajada clara de las temperaturas que se prolongaría durante la próxima semana, con valores ya más próximos a los habituales.
Según la previsión meteorológica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura mínima hoy subirá aún más de manera ligera, sin embargo esta será similar o ligeramente más baja en puntos de la Catalunya central y al noreste. El calor azotará sobre todo al Pla de Lleida y en el interior de las Terres de l'Ebre, donde se pueden alcanzar los 40 grados. Además, se mantiene el aviso por calor intensa en las comarcas del suroeste del territorio y algunos puntos del litoral y centro como el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Bages y Anoia.
Los chubascos serán probables de manera muy débil en el Pirineu y Prepirineo, aunque serán más frecuentes en el sector occidental a la zona a partir del final de la tarde, cuando localmente podrán ser algo más intensos e ir acompañados de tormenta. Tampoco se descarta que lleguen a otros puntos del tercio oeste de la comunidad.
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