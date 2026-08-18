¿Fin del verano en Catalunya? Empieza la cuenta atrás para el descenso de las temperaturas

El anticiclón establecido en Catalunya ya tiene los días contados. Sin embargo, antes de retirarse dejará unas jornadas significativamente calurosas, con marcas que podrían alcanzar los 41 ºC.

En este sentido, a partir del jueves y el viernes la alta presión dará paso a una inestabilidad climática marcada por los intervalos nubosos, las fuertes tormentas y chubascos y las temperaturas en descenso. Incluso, podría llegar a generarse alguna pequeña gota fría o depresión en altura.

Previsión meteorológica para este martes

La predicción meteorológica para este martes apunta a un día soleado en gran parte de Catalunya. Durante la mañana, no se descartan algunas precipitaciones aisladas en el litoral y, a partir del mediodía, podrían llegar chubascos también al Pirineo, Prepirineo y al cuadrante nordeste. Con todo, probablemente sean de intensidad débil y se acumulen cantidades escasas.

Los termómetros, por su parte, no experimentarán grandes cambios, sino que se mantendrán prácticamente igual o con valores ligeramente más bajos, oscilando entre los 35 ºC y los 40 ºC. De esta forma, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos por calor en el tercio sur.

El miércoles, hasta 41 ºC

Para el miércoles, se prevé una jornada soleada, pero con intervalos de nubes que podrían dejar el cielo cubierto durante la tarde en la mayoría de la comunidad. A partir del mediodía, serán probables los chubascos en el Pirineo, Prepirineo y en el prelitoral, y no se descartan en otras zonas del tercio oeste. Igualmente, se esperan intensidades débiles.

Los termómetros experimentarán una ligera subida en los valores, que oscilarán entre los 35 ºC y los 39 ºC, pudiendo alcanzar los 40 ºC y los 41 ºC en algunas comarcas de Lleida. Por ello, el Meteocat mantiene activos los avisos por calor, tanto de día como por la noche.

Cambio drástico en el tiempo

De cara al jueves, los servicios meteorológicos pronostican un día prácticamente nublado en general, indicando el primer cambio en el tiempo. A partir del mediodía, se esperan chubascos acompañados de tormentas en el Pirineo, y al final de la tarde los modelos no descartan precipitaciones generales en cualquier zona de Catalunya.

Las temperaturas empezarán a bajar de forma progresiva hasta que los valores se sitúen alrededor de los 33 ºC y los 37 ºC.

A partir del viernes, probablemente lleguen chubascos y tormentas con una fuerte intensidad y las temperaturas descenderán de forma generalizada y más destacada: las marcas podrían mantenerse entre los 29 ºC y los 33 ºC.