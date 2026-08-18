Catalunya amanece con más calor: hasta 28 grados a las seis de la mañana en Barcelona

Catalunya ha empezado este martes con temperaturas más altas que las registradas el lunes a la misma hora. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha destacado especialmente la situación en el Empordà, donde la tramontana recalentada está favoreciendo unos valores elevados a primera hora de la mañana. En concreto, la red de meteorológicas automáticas de Meteocat (XEMA) refleja ese ambiente cálido, donde en Espolla (Alt Empordà, Girona) se han registrado 27 grados antes de las seis de la mañana y Portbou ha registrado rachas máximas de 58 km/h.

Pero las temperaturas elevadas no se han limitado al nordeste de Catalunya. A las siete de la mañana, la estación oficial de Barcelona-el Raval marcaba 28 ºC con una humedad relativa del 76% tras sumar otra noche tórrida (ya lleva 53 este año). Meteocat mantenía además activo en Barcelona un aviso por calor nocturno intenso, con un grado máximo de peligro de 1 sobre 6.

La mañana ha amanecido con nubes bajas y niebla en algunos puntos, mientras que el sol ha sido más presente en el sur, Ponent y en el Pirineo. Según la previsión, en el interior de las Terres de l'Ebre y en Ponent se pueden alcanzar los 40 grados durante el día.

Durante la mañana no se descarta alguna precipitación aislada en el sur de la Costa Brava y norte del litoral central, mientras que a partir del mediodía son probables algunos chubascos puntuales en el interior del cuadrante noreste que serán de intensidad débil y localmente moderada.

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El Meteocat mantiene activo un aviso por calor en el sur de Catalunya, además de otro por calor nocturno en el litoral.