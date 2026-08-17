El aviso del Meteocat: posible episodio de precipitación generalizada y bajada de temperatura a partir de este día

Tras un fin de semana con un tiempo inestable en Catalunya, los servicios meteorológicos prevén jornadas algo más estables, con un ambiente significativamente cálido, pero aún con precipitaciones durante la tarde que afectarán especialmente a las comarcas del Pirineo y Prepirineo.

Sin embargo, a partir del jueves los modelos anticipan un cambio drástico en el tiempo: el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) espera un episodio generalizado de lluvia y una caída de las temperaturas.

Previsión meteorológica para este lunes

La predicción meteorológica para este lunes apunta a un día caluroso y mayormente soleado en gran parte de Catalunya, a excepción el cuadrante nordeste, donde por la tarde el cielo podría quedar cubierto.

A partir del mediodía se esperan chubascos dispersos en el Pirineo, Prepirineo y prelitoral. Durante la tarde, las precipitaciones podrían extenderse a otras zonas del tercio norte y probablemente vayan acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo. Asimismo, ante la previsión de acumulaciones por encima de los 20 mm en media hora, el Meteocat ha activado avisos por la intensidad de la lluvia en el interior nordeste.

Personas refugiándose del calor en una playa de Badalona. / Zowy Voeten

En cuanto a las temperaturas, se espera una ligera subida en la mitad oeste y en el Empordà, mientras que en el resto serán valores similares a los del día anterior.

Avisos por calor nocturno

Para el martes, se prevé una jornada soleada prácticamente en toda Catalunya. Desde la madrugada, ya se esperan las primeras precipitaciones aisladas en el litoral y, a partir del mediodía, podrían llegar chubascos al Pirineo, Prepirineo y en el cuadrante nordeste. Con todo, probablemente sean de intensidad débil y se acumulen cantidades escasas.

Los termómetros, por su parte, no experimentarán grandes cambios, sino que se mantendrán prácticamente igual o con valores ligeramente más bajos, oscilando entre los 33ºC y los 38ºC. Igualmente, el Meteocat ha activado avisos por calor en el tercio sur y por calor nocturno en zonas del litoral.

Hasta 41 ºC

De cara al miércoles, los servicios meteorológicos pronostican otro día soleado, pero con intervalos de nubes que podrían dejar el cielo cubierto puntualmente, especialmente en el cuadrante nordeste, el prelitoral y el tercio oeste de la comunidad.

A partir del mediodía, serán probables los chubascos en el Pirineo, Prepirineo, en la Catalunya central y otras zonas del oeste. Igualmente, se esperan intensidades débiles.

Finalmente, se prevé una subida en las temperaturas, con valores que se situarán alrededor de los 34 ºC y los 39 ºC, pudiendo alcanzar los 40ºC y los 41ºC en algunas comarcas de Lleida. Por ello, el Meteocat mantiene activos los avisos por calor, tanto de día como por la noche.

Cambio drástico en el tiempo

A partir del jueves se prevé un cambio drástico en el tiempo: intervalos nubosos, fuertes tormentas y chubascos y temperaturas en descenso.

La actividad tormentosa podría ser mayor aún de cara al viernes y el fin de semana, cuando probablemente el mal tiempo afecte a toda la comunidad. Además, los mapas meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestran que los termómetros podrían caer hasta dejar valores máximos por debajo de los 30ºC en gran parte del territorio.