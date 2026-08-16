Previsión meteorológica
Protecció Civil vuelve a activar la alerta Inuncat por lluvias intensas esta tarde en el nordeste de Catalunya
La previsión de lluvias intensas, de hasta 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, se mantiene en el tercio noroeste de Catalunya y, a partir del mediodía, se concentrará en el tercio norte.
Protección Civil ha vuelto a activar esta mañana la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) por la previsión de lluvias intensas (20 litros por metro cuadrado en 30 minutos) esta tarde en el tercio nordeste de Catalunya.
Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el episodio de lluvias intensas afectará principalmente a las comarcas del litoral y prelitoral norte y a la Plana de Vic. Los chubascos irán acompañados de tormenta y, localmente, de fenómenos de tiempo violento como granizo o piedra. La distribución del fenómeno dentro de la zona avisada será de carácter local.
Protecció Civil pide mucha prudencia en la movilidad y en las actividades que se realicen al aire libre, especialmente en las zonas donde puedan producirse acumulaciones rápidas de agua o crecidas repentinas de ríos, rieras y barrancos.
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