Previsión meteorológica
Catalunya mantiene el plan Inuncat en fase de prealerta por fuertes lluvias este domingo
La previsión de lluvias intensas, de hasta 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, se mantiene en el tercio noroeste de Catalunya y, a partir del mediodía, se concentrará en el tercio norte.
Protecció Civil de la Generalitat ha finalizado la madrugada de este domingo la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), pero mantiene la prealerta por lluvias intensas, ha informado en un comunicado.
La previsión de lluvias intensas, de hasta 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, se mantiene en el tercio noroeste de Catalunya y, a partir del mediodía, se concentrará en el tercio norte.
Los chubascos pueden ir acompañados de tormenta y localmente de granizo, y la distribución geográfica del fenómeno dentro de la zona avisada será de carácter local.
Hasta las 21h, el 112 ha gestionado 176 comunicaciones que han generado 103 incidentes relacionados con las lluvias. La mayoría de las llamadas se han originado en el Ripollès (19%), el Baix Llobregat (16%) y el Segrià (15%). Por municipios, Abrera (20 llamadas) y Corbins (17).
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