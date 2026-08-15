Cambio de tiempo radical en España: este sábado llega una dana con fuertes tormentas y descenso de las temperaturas

Tras un periodo de altas temperaturas generalizadas, España se prepara para un cambio de tiempo radical debido a la formación de una dana, con tormentas fuertes en la mayor parte del interior peninsular y de Mallorca, en una jornada con descenso térmico en la mayor parte del España, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Catalunya, el Meteocat ha activado el aviso por intensidad de lluvia el sábado en prácticamente todo el territorio. Las precipitaciones, que empezarán a partir del mediodía, irán acompañadas de barro especialmente al inicio, y se podrán superar los 20 mm en media hora. Las lluvias, bastante generalizadas, serán de intensidad entre leve y moderada, aunque localmente podrán ser fuertes y no se descarta que de manera aislada lleguen a ser torrenciales.

El sábado, día álgido

La dana se empezó a formar al final del viernes, después de que una vaguada atlántica se acercara al oeste peninsular. Según informa la AEMET, este sábado 15 será, en principio, el día álgido del episodio, por la extensión e intensidad de las tormentas. Los chubascos y tormentas serán bastante generalizados, también en Baleares, y podrán ser localmente muy fuertes, acompañados de rachas intensas de viento y granizo, incluso de tamaño grande (superior a 2 cm). Además, las temperaturas descenderán de forma moderada o notable, apunta el organismo.

Posibles reventones

La meteoróloga Mar Gómez advierte de que algunas tormentas pueden venir acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuertes y de que incluso pueden producirse reventones. Ella misma explica el fenómeno: "Dentro de una tormenta existe aire que puede descender violentamente hacia el suelo. Cuando esa corriente descendente impacta contra la superficie, el aire se expande horizontalmente en todas direcciones. Eso es un reventón. Puede producir rachas muy intensas en cuestión de minutos y causar daños similares a los de otros fenómenos de viento severo".

Avisos

La predicción de la Aemet indica que 15 comunidades autónomas (todas salvo Asturias y Canarias) están bajo aviso por lluvias y tormentas, sobre todo, pero también por calor, mala mar o nieblas.

Hay aviso naranja -peligro importante- por tormentas intensas y lluvias muy fuertes de al menos 30 o 40 litros por metro cuadrado en una hora a partir de las 14.00 horas en zonas de Barcelona y Lleida (depresión central), Castellón (interior norte), La Rioja y Soria (Ibérica), León (Cordillera Cantábrica y meseta), Palencia (Cordillera Cantábrica), Tarragona (depresión central y prelitoral) y Teruel (Gúdar y Maestrazgo).

Esas precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

El resto de los avisos son de nivel amarillo -peligro bajo-, que en el caso de las lluvias y las tormentas afectan a todo el interior peninsular salvo Galicia y el resto de la fachada cantábrica, el suroeste peninsular y el litoral mediterráneo.

En cuanto a los avisos por calor, afectan a Córdoba (38 grados en la Campiña), Girona (36 en el prelitoral y 34 en el Ampurdán), Pontevedra (35 en el Miño y 34 en las Rias Baixas) y la isla de Mallorca (37 en el interior).

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El aviso por mala mar se refiere a Pontevedra y el de niebla, a Lugo, ya que la visibilidad se reducirá a 150 metros como mucho en la A-8 a la altura de Mondoñedo.