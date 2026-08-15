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Artés (Barcelona), la localidad catalana con más lluvia este sábado
Durante toda la noche se pueden seguir superando los 20 litros/m2 en la mitad sur
Artés (Barcelona), Sant Pau de Segúries (Girona) y Muntanyola (Barcelona) son las localidades más afectadas por las lluvias que este sábado por la tarde en Catalunya han obligado a activar el plan Inuncat, y la lluvia ha ido acompañada de granizo que en algunos puntos del territorio catalán ha alcanzado los 5 centímetros.
Artés, en la comarca del Bages, ha acumulado 30,1 litros por metro cuadrado en 30 minutos, cifra que ha sido de 29,2 litros en el caso de Sant Pau de Segúries, en el Ripollès, y 21,6 en Muntanyola, en Osona, ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado.
El teléfono 112 ha recibido 157 comunicaciones hasta las 20.00, sobre todo en el Baix Llobregat (18%), el Segrià (17%) y el Ripollès (12%).
Los Bombers han recibido 94 avisos de 7 Regions d'Emergències (RE): 28 de la Metropolitana Nord, 25 de la Centre, 18 de la Metropolitana Sud, 12 de la de Girona, 9 de la de Lleida, 1 de la de Tarragona y 1 de la de Terres de l'Ebre.
Los Bombers también han hecho varios rescates de personas que hacían actividades al aire libre y se han visto sorprendidas por la tormenta, como en Setcases (Girona), donde ha caído un rayo cerca de unos excursionistas franceses y una persona ha caído 8 metros, por lo que la han trasladado grave al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Previsiones
Durante la noche se mantiene la posibilidad de superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en la mitad sur de Catalunya.
También se podrá superar de madrugada, aunque es menos posible, en las comarcas de Ponent, el Prepirineu y el Pirineu, donde puede haber chubascos con granizo y fuertes vientos.
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