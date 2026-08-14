Temperaturas extremas este viernes en Catalunya: último día de fuerte calor antes de un cambio drástico

El calor en Catalunya ya tiene las horas contadas: este viernes es el último día con temperaturas significativamente altas. De esta forma, los valores de los termómetros se estabilizarán hasta normalizarse este fin de semana. Asimismo, con este ambiente más suave también llega un episodio de lluvias extensas, que podrían darse en forma de chubascos y acompañados de tormentas y granizo.

Durante la semana que viene, los modelos meteorológicos todavía prevén jornadas con lluvia y nubladas. Sin embargo, las temperaturas podrían volver a ascender considerablemente a partir del siguiente martes.

Previsión meteorológica para este viernes

La predicción meteorológica para este viernes apunta a un día significativamente cálido y mayormente soleado en gran parte de Catalunya, a excepción el cuadrante noroeste, donde por la tarde el cielo quedará cubierto.

A partir del mediodía, se esperan chubascos acompañados de tormenta y, localmente, de granizo en el Pirineo, Prepirineo y en puntos del prelitoral. A partir de media tarde, los chubascos se desplazarán a la depresión central y al final del día se mantendrán en zonas del tercio oeste. Además, las lluvias podrían ir localmente acompañadas de barro.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores más elevados en general, con marcas que oscilarán entre los 36 ºC y los 40 ºC, pudiendo superar los 41ºC en algunas zonas de Lleida. Por este motivo, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de nivel amarillo y naranja de peligro por calor que afecta a prácticamente a toda la comunidad.

Avisos por la intensidad de las lluvias

Para el sábado, la tendencia meteorológica cambiará drásticamente, ya que se prevé un día nublado prácticamente en toda Catalunya, con lluvias generalizadas y menos calor.

A partir de media mañana ya podrían registrarse las primeras precipitaciones en forma de chubascos en el Pirineo y Prepirineo, mientras que al mediodía podrían extenderse al tercio norte y al oeste de la comunidad. Las precipitaciones irán acompañadas de tormentas, de granizo, de barro y, puntualmente, de fuertes ráfagas de viento. Ante la previsión de acumulaciones por encima de los 20 mm en media hora, el Meteocat ha activado avisos por la intensidad de la lluvia.

Los termómetros experimentarán valores considerablemente más bajos, que se situarán entre los 33 ºC y los 35 ºC. Este descenso será más acentuado en el interior de la comunidad. No obstante, durante las primeras horas del sábado las temperaturas aún serán elevadas en el litoral, donde se mantienen activos los avisos del Meteocat por calor nocturno.

Chubascos, tormentas, granizo

De cara al domingo, los servicios meteorológicos pronostican una jornada más inestable, con el cielo cubierto en gran parte del territorio catalán.

Durante la mañana el Meteocat ya prevé chubascos en el Pirineo, Prepirineo y prelitoral, y a partir del mediodía también se esperan en el tercio norte y la mitad este de Catalunya, donde además podrían ir acompañados de tormenta y de granizo. Sin embargo, las cantidades acumuladas probablemente sean escasas y de intensidad más débil.

Finalmente, las temperaturas bajarán ligeramente, rebajando las marcas hasta situarlas entre los 32 °C y los 35 °C.