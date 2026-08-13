Aguaceros y tormentas fuertes: el fin del calor intenso llega a Catalunya a partir de esta fecha

En Catalunya, los modelos meteorológicos prevén un jueves y viernes marcados por el calor sofocante, con unos valores que subirán hasta alcanzar los 40ºC y los 41ºC en algunas zonas de la comunidad. Sin embargo, las temperaturas podrían dar una tregua durante el fin de semana. Así lo ha anunciado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que anticipa un descenso significativo acompañado de un episodio de lluvias extensas que probablemente afecten a todo el territorio catalán.

Este cambio radical de tiempo a partir del fin de semana se debe a la retirada del anticiclón, que dará paso a un embolsamiento de aire frío en altura por encima de Catalunya, incluso los modelos no descartan que se forme en una pequeña y aislada dana.

Previsión meteorológica para este jueves

La predicción meteorológica para este jueves apunta a una mañana mayormente soleada y una tarde más nublada en gran parte de la comunidad.

A partir del mediodía, se iniciarán algunos chubascos en el Pirineo y Prepirineo, que al final de la tarde se desplazarán de noroeste a sudeste, afectando a la mitad norte, e irán acompañados de tormentas y de granizo. Igualmente, las cantidades acumuladas probablemente serán escasas.

Las temperaturas subirán ligeramente con una elevada sensación de bochorno dado el alto porcentaje de humedad en el ambiente. Así, los valores oscilarán entre los 35ºC y los 39ºC, llegando hasta los 40ºC y los 41ºC en zonas de Lleida. Por este motivo, el Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo y naranja de peligro por calor, que se prolongarán hasta la noche.

Avisos de nivel naranja por calor

De cara al viernes, los servicios meteorológicos pronostican una jornada soleada y significativamente cálida en la mayoría de Catalunya.

Desde la tarde, se prevén chubascos acompañados de tormenta y, localmente, de granizo en el Pirineo, Prepirineo y, de forma más aislada, en otras zonas del norte y del oeste.

Los termómetros experimentarán un ascenso ligero, por lo que se esperan valores extremadamente altos, alrededor de los 36ºC y los 40ºC, pudiendo superar los 41ºC en Lleida. De esta forma, el Meteocat mantiene activos los avisos de nivel amarillo y naranja de peligro por calor en gran parte de la comunidad, que también afectarán por la noche algunas comarcas del litoral barcelonés.

Avisos por la intensidad de las lluvias

Para el sábado, la tendencia meteorológica cambiará notablemente, ya que se prevé un día mayormente nublado en general.

A partir de media mañana ya podrían registrarse las primeras precipitaciones en forma de chubascos, tormentas o aguaceros y granizo en el Pirineo y Prepirineo. Desde el mediodía, en cambio, también se esperan en el interior de Catalunya y en las Terres de l'Ebre y, por la tarde, en el litoral. En este sentido, el Meteocat ha activado avisos por la intensidad de la lluvia, que espera acumular cantidades superiores a los 20 mm en un periodo de tiempo de 30 minutos.

Finalmente, las temperaturas serán notablemente más bajas, especialmente en el Pirineo y en zonas del interior de la comunidad. Por tanto, los valores se situarán entre los 33ºC y los 36ºC.