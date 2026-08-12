Última hora de Aemet y Meteocat horas antes del eclipse: nubes en estas zonas de Catalunya

En una semana marcada por las temperaturas significativamente elevadas en Catalunya, este miércoles -día del eclipse- no podría ser menos: tanto de día como de noche, los servicios meteorológicos mantienen activos avisos de peligro por calor.

Sin embargo, las precipitaciones no desaparecen, y llegan siguiendo el mismo patrón meteorológico que se ha repetido tanto el lunes como el martes: por la mañana dominará el ambiente soleado en gran parte de Catalunya, mientras que por la tarde habrá chubascos en algunas comarcas, especialmente en el Pirineo y Prepirineo.

Nubes durante el eclipse

Este miércoles, todo el país está pendiente del eclipse solar total que, en Catalunya, se podrá observar perfectamente desde las provincias de Tarragona y Lleida. Es por ello que preocupa especialmente la previsión meteorológica de este día, ya que una formación de nubes puede afectar gravemente a la visibilidad del fenómeno astronómico.

Afortunadamente, la predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta a que predominará el ambiente soleado prácticamente durante todo el día y en gran parte de la comunidad. Aun así, se espera que crezca la nubosidad en el Pirineo y Prepirineo, dejando una tarde muy nublada en el extremo norte, así como en otras zonas de la mitad norte del territorio donde podrían desarrollarse algún nubarrón.

Igualmente, durante las últimas horas de la tarde -coincidiendo con la hora del eclipse- la nubosidad podría disminuir en general, favoreciendo los cielos claros prácticamente en toda Catalunya, a excepción de algunas nubes altas que se mantendrán en el tercio norte, y algunas nubes bajas aisladas en el extremo sur. Sea como sea, a partir de las 20.00 horas aproximadamente (hora peninsular española), los mapas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no muestran ninguna formación nubosa que pueda afectar a la visibilidad del eclipse en las principales zonas de observación del fenómeno.

Previsión meteorológica para este miércoles

En cuanto a la predicción de precipitaciones en Catalunya este miércoles, el Meteocat espera, desde las primeras horas del día, alguna llovizna en el extremo sur. A partir del mediodía se prevén chubascos acompañados de tormenta y, localmente, de granizo en el Pirineo y Prepirineo, que también podría afectar al norte de la depresión central.

Los termómetros experimentarán valores mínimos similares a los del martes, mientras que las máximas subirán ligeramente. Por tanto, será una jornada de calor intenso con una notable sensación de bochorno debido al alto porcentaje de humedad en la mayor parte de la comunidad.

Los valores oscilarán entre los 36 °C y los 38 ºC en las zonas de interior, pudiendo llegar hasta los 39 ºC en Lleida. Mientras, en la costa catalana las marcas se situarán entre los 31 ºC y los 36ºC.

Por esta razón, el Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo por calor en algunas comarcas de Lleida, así como de calor nocturno en todo el litoral y también en Lleida.

El jueves, hasta 40ºC

La previsión meteorológica para el jueves apunta a una jornada soleada en gran parte de la comunidad, pero con algunos intervalos de nubes que dejarán el cielo más cubierto por la tarde, especialmente en el prelitoral y en el Pirineo y Prepirineo.

A partir del mediodía, se esperan chubascos acompañados de tormenta y, localmente, de granizo en el Pirineo, Prepirineo y en el tercio norte. Aun así, probablemente serán de intensidad débil y acumulen cantidades escasas.

Las temperaturas podrían experimentar subidas ligeras, especialmente en el litoral y prelitoral. Así, la sensación de bochorno se prolongará una jornada más y los valores ascenderán alrededor de los 35 ºC y los 39 ºC, llegando incluso hasta los 40 ºC en zonas de Lleida. Por ello, el Meteocat mantiene activos los avisos de peligro por calor.

Mismo patrón el fin de semana

De cara al fin de semana, el patrón meteorológico seguirá siendo prácticamente igual que durante el resto de la semana: mañanas soleadas en gran parte de la comunidad y tardes más nubladas, especialmente en el Pirineo, Prepirineo y prelitoral, donde son probables los chubascos con tormenta.