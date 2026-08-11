Los avisos del Meteocat sobre el tiempo en Catalunya antes del eclipse solar: habrá de todo

El calor seguirá siendo protagonista esta semana en Catalunya, tanto de día como de noche, ya que se esperan noches tórridas en el litoral y tropicales prácticamente en todo el resto.

Sin embargo, las precipitaciones siguen presentes, y lo hacen siguiendo un patrón meteorológico que se repetirá durante estos días: por las mañanas dominará el ambiente soleado en Catalunya, y por las tardes habrá chubascos en algunas zonas catalanas, especialmente en el Pirineo y Prepirineo.

Previsión meteorológica para este martes

La predicción meteorológica para este martes apunta a un día mayormente nublado en gran parte de Catalunya, pero con algunos ratos de sol.

Desde las primeras horas de la mañana, no se descarta alguna llovizna en zonas del extremo sur y del nordeste. A partir del mediodía se prevén chubascos acompañados de tormenta y, localmente, de granizo en el Pirineo y Prepirineo, que también podría afectar al tercio norte y oeste.

De esta forma, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de nivel amarillo por la intensidad de la lluvia en el Ripollès (Girona), Lluçanès y Berguedà (ambas, en Barcelona), donde se espera acumular cantidades mayores en 20 mm en 30 minutos.

Avisos por calor nocturno

En cuanto a las temperaturas máximas de este martes, se esperan similares respecto al día anterior. Así, probablemente, se alcanzarán marcas de entre 35ºC y 38ºC.

Gente sentada en un bar y abanicándose para hacer frente a las altas temperaturas en Barcelona. / Zowy Voeten

Las mínimas se prevén significativamente elevadas, especialmente en el litoral, donde los valores superarán los 25ºC.

Por este motivo, el Meteocat ha activado los avisos de nivel amarillo por calor nocturno en el tercio sur.

El eclipse, con calor y bochorno

De cara al miércoles, día del eclipse, los servicios meteorológicos pronostican una mañana soleada, y por la tarde se podrían formar algunas nubes en el tercio sur de la comunidad.

Desde las primeras horas de día, se espera alguna llovizna en el extremo sur, y a partir del mediodía se prevén chubascos acompañados de tormenta y, localmente de granizo, en el Pirineo y Prepirineo, que también podría afectar al norte de la depresión central.

Los termómetros experimentarán valores mínimos similares, mientras que las máximas subirán. Por tanto, será una jornada de calor intenso con una notable sensación de bochorno. Los valores oscilarán entre los 36ºC y los 38ºC, y probablemente alcancen los 39ºC y 40ºC en algunas zonas de Lleida.

De esta manera, el Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo por calor, así como de calor nocturno.

Hasta los 41ºC

Para el jueves, se prevé una jornada soleada en gran parte de la comunidad, pero con algunos intervalos de nubes.

A partir del mediodía, se esperan chubascos acompañados de tormenta y, localmente, de granizo en el Pirineo, Prepirineo y en el tercio norte.

Las temperaturas podrían subir ligeramente, especialmente en el litoral. Así, la sensación de bochorno seguirá y los valores estarán alrededor de los 35ºC y los 39ºC, llegando hasta los 40ºC y los 41ºC en zonas de Lleida.