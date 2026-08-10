Más calor y bochorno en Catalunya: hay para varios días más

En Catalunya se experimentará otra semana marcada por el calor extremo, con valores alrededor de los 40ºC. Esto se debe a la dorsal en altura que ya está estancada en el Mediterráneo.

Sin embargo, por ahora los servicios meteorológicos no lo clasifican como ola de calor.

Previsión meteorológica para este lunes

La predicción meteorológica para este lunes apunta a un día mayormente despejado en casi toda Catalunya durante la mañana. Desde el mediodía probablemente crezca la nubosidad en el norte de la comunidad.

A lo largo del día, se espera algún chubasco débil en el prelitoral, que podría ir acompañado de tormenta. Durante la mañana, la lluvia podría llegar en el sur de Tarragona y por la tarde, en el Pirineo y Prepirineo, que probablemente venga acompañado de granizo.

Los termómetros experimentarán una subida ligera prácticamente en todo el territorio. Así, los valores estarán por encima de los 35ºC en gran parte de Catalunya.

Con esto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos por calor nocturno en zonas del litoral y prelitoral.

Chubascos, tormentas y granizo

De cara al martes, se prevé una jornada nublada en gran parte de la comunidad, pero con algunos ratos de sol.

Desde las primeras horas de la mañana, no se descarta alguna llovizna en zonas del extremo sur. A partir del mediodía se prevén chubascos acompañados de tormenta y, localmente, de granizo en el Pirineo y Prepirineo, que también podría afectar al prelitoral sur.

Las temperaturas serán similares respecto al día anterior, así probablemente se alcanzarán marcas de entre 35ºC y 38ºC.

Además, el Meteocat mantiene activos los avisos por calor nocturno.

Calor intenso y bochorno

Para el miércoles, día del eclipse, los servicios meteorológicos pronostican un día soleado, con algunos intervalos de nubes.

A partir del mediodía se esperan chubascos acompañados de tormenta y, localmente, de granizo en el Pirineo y en el Prepirineo.

Las temperaturas podrían subir, sobre todo en las zonas de interior y en el litoral norte, donde se dará otra jornada de calor intenso y bochorno, debido al alto porcentaje de humedad que se prevé.