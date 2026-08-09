Prevención de incendios
Retiran árboles caídos en 260 hectáreas del Ripollès afectadas por las ventadas
Según los cálculos de la Generalitat, el volumen de madera que se tiene que retirar en estos bosques se sitúa en unas 14.700 toneladas
EFE
La Generalitat ha activado la retirada de unas 14.700 toneladas de madera de los árboles caídos en 260 hectáreas de la comarca gerundense del Ripollès afectadas por las ventadas de febrero y marzo pasado, con el objetivo de evitar incendios forestales, plagas de insectos y riesgo para las personas.
Según ha informado este domingo la conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació se trata de unas 260 hectáreas de bosque público en Pardines y Setcases, donde las empresas adjudicatarias retiran la madera a coste cero para la administración, ya que a cambio se quedan con el material extraído, y en Vilallonga de Ter.
El director general de Bosques y Gestión del Medio, Jaume Minguell, visitó la zona el pasado 31 de julio para hacer un seguimiento del estado de los trabajos en los bosques públicos de Rompudes y Montroig, en el municipio de Pardines; Muntanya de Sant Miquel, en Sectases; y Bac d'Abella, en Vilallonga de Ter.
Según los cálculos de la Generalitat, el volumen de madera que se tiene que retirar en estos bosques se sitúa en unas 14.700 toneladas.
- Javi (23 años), el joven que vive en una cabaña aislada tras una infancia difícil en centros de menores: 'Desde que he venido aquí he renacido personalmente
- La sequía del Danubio deja al descubierto restos de un mamut y los cimientos del puente más largo que los romanos proyectaron sobre el río
- La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada
- Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado
- Estado de los embalses hoy, 8 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- La Policía efectúa controles de identidad aleatorios en el aeropuerto de Barcelona en vuelos desde Italia
- José Miguel Viñas, meteorólogo: 'Si el tiempo es cambiante, habrá que decidir dónde ver el eclipse esa misma mañana
- Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el Sorteo Extraordinario de este sábado 8 de agosto