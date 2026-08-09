Retiran árboles caídos en 260 hectáreas del Ripollès afectadas por las ventadas

La Generalitat ha activado la retirada de unas 14.700 toneladas de madera de los árboles caídos en 260 hectáreas de la comarca gerundense del Ripollès afectadas por las ventadas de febrero y marzo pasado, con el objetivo de evitar incendios forestales, plagas de insectos y riesgo para las personas.

Según ha informado este domingo la conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació se trata de unas 260 hectáreas de bosque público en Pardines y Setcases, donde las empresas adjudicatarias retiran la madera a coste cero para la administración, ya que a cambio se quedan con el material extraído, y en Vilallonga de Ter.

El director general de Bosques y Gestión del Medio, Jaume Minguell, visitó la zona el pasado 31 de julio para hacer un seguimiento del estado de los trabajos en los bosques públicos de Rompudes y Montroig, en el municipio de Pardines; Muntanya de Sant Miquel, en Sectases; y Bac d'Abella, en Vilallonga de Ter.

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Según los cálculos de la Generalitat, el volumen de madera que se tiene que retirar en estos bosques se sitúa en unas 14.700 toneladas.