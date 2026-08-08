Protecció Civil mantiene activada la alerta por lluvias intensas esta tarde en el Pirineo y Prepirineo

Protecció Civil mantiene activa la alerta del Plan Inuncat por fuertes lluvias durante la tarde de este sábado, especialmente en el Pirineo y Prepirineo Occidental, donde se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora y puede haber fenómenos de tiempo violento, por lo que el organismo pide mucha prudencia en la movilidad y en las actividades que se realicen al aire libre.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene un aviso por intensidad de precipitación, especialmente en el Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alta Ribagorça, y con menor probabilidad en el resto del Pirineo Central, puntos de la Catalunya Central y comarcas de Lleida y Terres de l’Ebre. Los chubascos irán acompañados de tormenta y, localmente, de fenómenos de tiempo violento.

Los organismos gestores de cuencas --la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)-- intensificarán la vigilancia por la "posible crecida de ríos y rieras", i la afectación que esto pueda tener en puntos inundables.

Ya el viernes hubo precipitaciones intensas y fenómenos de tiempo violento como granizo y fuerte viento en muchos puntos de la Catalunya Central y las comarcas de Girona. El 112, eso sí, solo recibió una veintena de llamadas, especialmente desde la Selva y el Berguedà.

Para el domingo ya no se prevén avisos por lluvias intensas, activados por el momento avisos por calor intensa en Girona.

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Extremar la prudencia

Protecció Civil ha pedido a los municipios que revisen los puntos inundables habituales y que tomen las medidas preventivas necesarias ante esta previsión, además de pedir precaución a la ciudadanía y recomendar, entre otros consejos, evitar aparcar en rieras o puntos inundables; no cruzar nunca ríos, rieras ni zonas anegadas, ni a pie ni con vehículo; reducir la movilidad; alejarse de cauces, barrancos y pasos subterráneos inundables; y seguir la evolución de las previsiones meteorológicas y las indicaciones de las autoridades.