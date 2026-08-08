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Previsión meteorológica

Protecció Civil mantiene activada la alerta por lluvias intensas esta tarde en el Pirineo y Prepirineo

Las lluvias podrán ir acompañadas de granizo y fuerte viento, por lo que el organismo pide mucha prudencia en la movilidad

Foto de archivo de una tormenta este agosto en Barcelona

Foto de archivo de una tormenta este agosto en Barcelona / Zowy Voeten

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Jordi Grífol

Jordi Grífol

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Protecció Civil mantiene activa la alerta del Plan Inuncat por fuertes lluvias durante la tarde de este sábado, especialmente en el Pirineo y Prepirineo Occidental, donde se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora y puede haber fenómenos de tiempo violento, por lo que el organismo pide mucha prudencia en la movilidad y en las actividades que se realicen al aire libre.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene un aviso por intensidad de precipitación, especialmente en el Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alta Ribagorça, y con menor probabilidad en el resto del Pirineo Central, puntos de la Catalunya Central y comarcas de Lleida y Terres de l’Ebre. Los chubascos irán acompañados de tormenta y, localmente, de fenómenos de tiempo violento.

Los organismos gestores de cuencas --la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)-- intensificarán la vigilancia por la "posible crecida de ríos y rieras", i la afectación que esto pueda tener en puntos inundables.

Ya el viernes hubo precipitaciones intensas y fenómenos de tiempo violento como granizo y fuerte viento en muchos puntos de la Catalunya Central y las comarcas de Girona. El 112, eso sí, solo recibió una veintena de llamadas, especialmente desde la Selva y el Berguedà.

Para el domingo ya no se prevén avisos por lluvias intensas, activados por el momento avisos por calor intensa en Girona.

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Extremar la prudencia

Protecció Civil ha pedido a los municipios que revisen los puntos inundables habituales y que tomen las medidas preventivas necesarias ante esta previsión, además de pedir precaución a la ciudadanía y recomendar, entre otros consejos, evitar aparcar en rieras o puntos inundables; no cruzar nunca ríos, rieras ni zonas anegadas, ni a pie ni con vehículo; reducir la movilidad; alejarse de cauces, barrancos y pasos subterráneos inundables; y seguir la evolución de las previsiones meteorológicas y las indicaciones de las autoridades.

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