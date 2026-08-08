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Calor

El Meteocat lanza un aviso de peligro por calor intensa este domingo en Girona y Barcelona

En las comarcas del Alt y Baix Empordà, las temperaturas podrán llegar localmente a los 39 °C

Protecció Civil mantiene activada la alerta por lluvias intensas esta tarde en el Pirineo y Prepirineo

Calor en la estación de Plaza Catalunya de la L1 del metro de Barcelona, el 30 de julio de 2026

Calor en la estación de Plaza Catalunya de la L1 del metro de Barcelona, el 30 de julio de 2026 / Manu Mitru

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EFE

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El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso de peligro por calor para mañana domingo, especialmente en las comarcas de Girona y Barcelona.

En concreto, según ha informado este sábado el Servei Meteorològic, el grado de peligro se sitúa mañana en un nivel máximo de tres sobre seis en las comarcas del Alt y el Baix Empordà, donde las temperaturas podrán llegar localmente a los 39 °C.

Las altas temperaturas también se dejarán notar mañana en las comarcas gerundenses del Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa y la Selva, y en las barcelonesas del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès y Baix Llobregat, donde el aviso de peligro se sitúa en un nivel de dos sobre seis.

Alerta por lluvias este sábado

Por otra parte, Protecció Civil mantiene activa la alerta del Plan Inuncat por fuertes lluvias durante la tarde de este sábado, especialmente en el Pirineo y Prepirineo Occidental, donde se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora y puede haber fenómenos de tiempo violento.

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El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene un aviso por intensidad de precipitación, especialmente en el Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alta Ribagorça, y con menor probabilidad en el resto del Pirineo Central, puntos de la Catalunya Central y comarcas de Lleida y Terres de l’Ebre. Los chubascos irán acompañados de tormenta y, localmente, de fenómenos de tiempo violento.

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