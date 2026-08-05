Se avecinan tormentas en Catalunya: habrá sorpresas, en breve

Desde este lunes, la tendencia meteorológica en Catalunya ha cambiado a una marcada por episodios de lluvia intensa, dando por finalizada la cuarta ola de calor del verano.

En este sentido, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos por la intensidad de las precipitaciones y advierte de que la peor parte probablemente se dé este jueves, cuando el paso de un frente frío traerá tormentas y, puntualmente, granizo.

Así, las temperaturas darán una pequeña tregua y se espera que los valores bajen durante el jueves y el viernes. Sin embargo, a partir del sábado podrían volver a subir.

Previsión meteorológica para este miércoles

La predicción meteorológica para este miércoles apunta a un día mayormente despejado en casi toda Catalunya durante la mañana. Desde el mediodía probablemente crezca la nubosidad en el tercio sur y en el Pirineo.

Por la tarde, el Meteocat espera chubascos en el Pirineo, en el Prepirineo, y no descarta que también afecten a algunos puntos del interior del nordeste. Además, podrían caer en forma de tormenta y, localmente, de granizo.

Los termómetros experimentarán una subida ligera en el litoral y prelitoral, mientras que en el resto no se esperan cambios.

De esta forma, los valores oscilarán entre los 33ºC y los 36ºC, pudiendo llegar hasta los 37ºC en zonas de Lleida.

Chubascos, tormentas y granizo

De cara al jueves, se prevé una jornada prácticamente nublada en gran parte de la comunidad.

Hasta el mediodía son probables las precipitaciones en zonas del tercio oeste y, a partir de entonces se esperan chubascos de forma generalizada para todo el territorio catalán, que podrían ir acompañados de fuertes tormentas y de granizo.

El Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo y naranja por la intensidad de las lluvias prácticamente en todas las comarcas catalanas, donde se podrían acumular más de 40 mm en media hora. Es por ello que avisa de un fenómeno de tiempo violento con rachas muy fuertes de viento.

También mantiene activos los avisos por la intensidad de las precipitaciones en 3 horas, que corresponde a acumulaciones superiores a 60 mm.

Avisos por calor nocturno

Las temperaturas máximas empezarán a descender ligeramente este jueves, dejando marcas entre los 32ºC y los 34ºC.

Igualmente, las mínimas probablemente sean similares en general, por lo que podrían ser relativamente elevadas.

De esta forma, el Meteocat mantiene activos los avisos por calor nocturno.

El viernes, más lluvia

Para el viernes, los servicios meteorológicos pronostican un día soleado, con algunos intervalos de nubes por la tarde.

Desde las primeras horas del día se esperan precipitaciones en el litoral y prelitoral, y a partir del mediodía se esperan chubascos en la mitad este de Catalunya y en el prelitoral. Además, probablemente dejen cantidades abundantes en zonas de montaña.

Las temperaturas podrían subir, sobre todo en la zona central, pero aún será un ascenso ligero. No obstante, a partir del sábado se prevé un aumento en el valor de los termómetros más notable, cuando se empezarán a recuperar las marcas significativamente elevadas.