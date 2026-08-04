¿Qué tiempo hará este mes de agosto en Barcelona y resto de Catalunya? Esto es lo que avanza Meteocat sobre el calor

Catalunya ha vivido el julio más cálido y uno de los más secos registrados en Catalunya desde 1950, según el balance mensual del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Además, el Observatori Fabra de Barcelona ha anotado un nuevo récord histórico: la temperatura máxima ha superado los 30ºC durante cada uno de los 31 días del mes.

De esta forma, los servicios meteorológicos anticipan cómo podría ser el mes de agosto: un calor más parecido al promedio normal, lo que quiere decir que podrían ser valores muy elevados, pero no extremos.

En cuanto a las precipitaciones, en general se espera que sean escasas, como suelen ser por estas fechas.

Agosto más lluvioso

Al menos, eso es lo que vaticinan el Meteocat, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (Ecmwf) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que insisten en que será un agosto con mucho calor en Catalunya, aunque probablemente sean menos extremas respecto a las de julio.

Esto quiere decir que podrían seguir llegando olas de calor y episodios con temperaturas significativamente altas, pero algo menos relevantes que las del pasado mes.

En este sentido, el Meteocat también espera que sea algo más lluvioso, lo que precisamente coincide con la inestabilidad climática de estos primeros días de agosto. Igualmente, por mucho que haya mayor riesgo de precipitaciones, esta previsión se refiere a que podría haber más episodios de tormenta que en julio, pero no necesariamente que vaya a llover mucho.

El tiempo de esta semana, en Catalunya

La predicción de la Aemet de esta semana -del 3 al 9 de agosto- indica un descenso en las temperaturas, aunque volverán a recuperarse a partir de este miércoles, cuando los valores estarán por encima de lo normal.

Las lluvias prácticamente quedarán reducidas a las zonas de montaña, salvo el jueves, cuando el Meteocat prevé tormentas generalizadas en toda Catalunya.

Predicción para la próxima semana

Para la siguiente semana, del 10 al 16 de agosto, la Aemet anticipa que las temperaturas probablemente sean más altas de lo normal, lo que también coincide con los mapas de anomalías del Ecmwf.

En cuanto a las precipitaciones, no hay una tendencia clara, pero en general suelen ser escasas por estas fechas.

Sin embargo, la Aemet también destaca que son pronósticos sujetos a mucha incertidumbre, como es habitual en predicciones a un plazo tan largo, por lo que podría variar considerablemente en futuras actualizaciones.

Tendencia lluviosa

Durante la semana del 17 al 23 de agosto, la Aemet cree que las temperaturas se acercarán más a los valores normales promedio. Asimismo, sí se observa una tendencia lluviosa en el área mediterránea.

Igualmente, este pronóstico está aún más sujeto a la incertidumbre.