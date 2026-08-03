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Lluvias

Un fuerte chubasco deja granizo de más de cinco centímetros en el Solsonès

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado una alerta por fuertes lluvias que también afecta al Berguedà, la Cerdanya y el Alt Urgell

Catalunya desactiva los avisos por calor y enciende los de lluvias torrenciales ante la llegada de fuertes chubascos acompañados de tormenta

Granizo en el Solsonès

Granizo en el Solsonès / EPAF Solsona/Instagram

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Alba Díaz | Pau Brunet

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El fuerte chubasco que esta tarde está afectando a las comarcas del Berguedà, la Cerdanya, el Alt Urgell y el Solsonès ha dejado, por el momento, granizos de gran tamaño al menos en esta última comarca. Diferentes usuarios de las redes sociales, entre ellos el Equipo de Prevención Activa Forestal del Parque de Bomberos de Solsona, han compartido imágenes de piedras de granizo de más de cinco centímetros, aproximadamente del tamaño de un huevo.

El Meteocat ha emitido un aviso por el paso de un episodio de precipitaciones en las comarcas del norte de la Catalunya Central, especialmente activo entre las 17:30 y las 19:30 horas.

No obstante, la lluvia también puede afectar al Bages y al Lluçanès y continuará activa hasta el miércoles, cuando se espera que el frente se desplace hacia el Prelitoral y deje precipitaciones en las comarcas de la Anoia y el Moianès.

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Los chubascos pueden ir acompañados de tormenta y, de forma puntual, de fenómenos meteorológicos violentos, como la granizada registrada en Solsona. En cuanto a la temperatura, en las próximas horas descenderá ligeramente, aunque el ambiente seguirá siendo muy bochornoso.

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Fuente: Regió7

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