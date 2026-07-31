Lengua de polvo sahariano sobre Barcelona: llegará este fin de semana

Catalunya comienza el mes de agosto sumida en una ola de calor que está dejando temperaturas récord en distintas áreas del territorio. De hecho, el pasado miércoles el termómetro dejó hasta 40ºC en muchos puntos de Ponent, del Prepirineo y zonas colindantes. Además, en los municipios de Lleida y Tremp (Pallars Jussà, Lleida) los valores sobrepasaron los 41 grados, dejando así un ambiente bochornoso durante toda la jornada.

Este viernes la comunidad autónoma ha estado marcada por los contrastes: el Pirineo y Prepirineo leridano están registrando chubascos que se extenderán durante la tarde por la Catalunya central. Aun así, están siendo de intensidad débil con acumulaciones poco abundantes, aunque podría formarse granizo y tormentas.

A pesar de ello, las comarcas leridanas de la Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues y Urgell están en aviso amarillo por las altas temperaturas. Además, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que este viernes haya calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias que se extenderá por la península y dejará el cielo del litoral barcelonés cubierto de polvo sahariano.

Fin de semana inestable

El impacto más evidente de este polvo será la reducción de la visibilidad y una transformación de la luz natural. El cielo azul se tornará grisáceo, amarillento o naranja debido a una densa capa de partículas que mantendrá el ambiente opaco casi todo el día. Asimismo, este fenómeno vendrá acompañado de un ligero incremento en las temperaturas a partir del mediodía.

La inestabilidad meteorológica continuará a lo largo del fin de semana y podría extenderse hacia el litoral y prelitoral catalán: de cara a la noche del viernes al sábado las lluvias podrían llegar a la costa catalana acompañadas de barro por la calima, aunque serán locales y débiles.

Un nuevo frente

Sin embargo, durante la mañana la atmósfera estará bastante estable, con muchos ratos de sol en el interior y nubes bajas en la costa. A partir del mediodía, crecerán grandes nubes en el Pirineo y, de forma más aislada, en el Prepirineo, así como en algunos puntos de montaña del interior. Estas nubes traerán más precipitaciones y tormentas al norte y sur de Catalunya. De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por intensidad de lluvia en la Cerdanya (Lleida y Girona), Ripollès (Girona), Garrotxa (Girona), Osona (Barcelona y Girona), Lluçanès (Barcelona) y Berguedà (Barcelona).

Además, el ambiente será muy cálido, con valores máximos que oscilarán entre los 32ºC y 35ºC en el litoral y prelitoral y entre los 39ºC y 40ºC en Ponent.

De cara al domingo, el tiempo continuará en la misma línea: las máximas subirán en el conjunto del territorio y las nubes volverán a cubrir el cielo, dejando lluvias en los Pirineos por la tarde.

Noticias relacionadas

La semana que viene volverá a estar marcada por el calor intenso en toda Catalunya hasta la llegada de un nuevo frente a mediados de semana que podría rebajar los termómetros.