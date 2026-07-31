Catalunya deja atrás el episodio de calor intenso y entra en prealerta por lluvias y tormentas

Protecció Civil de la Generalitat ha dado por finalizada la alerta por calor intenso tras menguar el episodio de altas temperaturas que afecta al territorio desde el pasado miércoles, pero ha puesto en prealerta el plan Inuncat por la previsión de lluvias en algunas zonas de Catalunya.

Sí se mantienen los avisos por calor nocturno durante las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo en algunos puntos del sur, donde las temperaturas seguirán siendo elevadas durante la madrugada pese a que ya se ha dejado atrás la ola de calor activa desde el miércoles.

El balance del episodio ha dejado un total de 39 personas atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por patologías relacionadas con las altas temperaturas desde que el PROCICAT entró en fase de alerta el pasado 29 de julio.

Lluvias el sábado

Pero el final de este episodio de ola de calor deja una prealerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (INUNCAT) ante la previsión de tormentas para este sábado. El SMC prevé que, a partir del mediodía, se formen chubascos y tormentas de desplazamiento rápido que, de forma puntual, podrán alcanzar una intensidad fuerte, con acumulaciones superiores a los 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.

Las comarcas con mayor riesgo son la Cerdanya, el Solsonès y la Garrotxa, donde las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormenta, fuertes rachas de viento y episodios de granizo. Ante esta situación, Protección Civil recomienda seguir la evolución de la meteorología y evitar actividades en zonas inundables o cruzar rieras y barrancos durante las tormentas.

"Lluvia de barro y granizo"

Las primeras horas del sábado dejarán "chubascos en puntos de la Costa Daurada, especialmente en los alrededores del Cap de Salou", explica el Servei Meteorològic de Catalunya. Las precipitaciones llegarán al mediodía al Pirineo y el Prepirineo en forma de "chubascos y tormentas", que "irán acompañados de lluvia de barro, y localmente de granizo". Podrían ser de "intensidad fuerte" en puntos del interior del cuadrante noreste y del Pirineo y Prepirineo central y oriental.

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El domingo "se esperan chubascos aislados, débiles y de escasa entidad" que pueden "ir acompañados de tormenta a partir del mediodía en puntos del Pirineo y Prepirineo", y desde media tarde en el macizo de Els Ports. "La precipitación irá acompañada de lluvia de barro", avisa el Meteocat.